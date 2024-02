Por Almudena M. Lizana |

A mediados de septiembre de 2023, 'Espejo público' cebaba la incorporación de una colaboradora que prometía dar todo de sí misma en el programa presentado por Susanna Griso. Tras varias pistas y ver su sombra, el formato de Antena 3 anunció el fichaje de Gloria Camila, quien volvía a la televisión tras haber pasado una depresión, tal y como ella misma contó.

Gloria Camila junto al equipo de 'Espejo público'

Sin embargo, seis meses después de la llegada de Gloria Camila al plató también frecuentado por Gema López , cesando así sus intervenciones en 'Espejo público', tal y como informa AlgoPasaTV y ha podido confirmar FormulaTV.

De esta manera, se acaba la colaboración de forma fija de Gloria Camila con 'Espejo público', pero esto no significa que la hija de Rocío Jurado no vaya a volver a pisar el plató del programa, ya que podrían llamarla en algún momento puntual. Por su parte, Gloria Camila no se ha pronunciado todavía respecto a su no renovación en el magacín matinal.

Su momento más tenso

Si repasamos algunos de los momentos más memorables de Gloria Camila en su etapa en 'Espejo público', nos encontramos con una tensa discusión con Miquel Valls al debatir sobre ser "hijo de". "A día de hoy no he tenido que hablar todavía en este programa de mi familia. Algo aportaré", contestaba entonces ella.