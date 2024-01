Toni Cantó ficha por 'Espejo público' alabando al PP y Vox: "Reivindicar gobiernos de derechas es necesario"

Por Redacción |

Misterio resuelto. Tras jugar con el misterio de quién sería el nuevo colaborador con quien arrancaría 2024 'Espejo público', ya se ha desvelado que se trata del "actor de teatro" y "expolítico" Toni Cantó, tal y como él se define. Se une para la sección de crónica social y, aunque reconoce ver "ya tan lejana" su etapa en la política, no ha dudado en hablar sobre ella y dejando clara su ideología en su primer día en el magacín de Antena 3.

Tertulia de crónica social de 'Espejo público'

Hasta hace poco había presentado su propio espacio en 7NN, un canal de ultraderecha que cerró en marzo de 2023. "Casi un año sin pisar un plató de televisión... estoy contento y con ganas", ha reconocido ahora al llegar al de Antena donde se ha hecho, pues es presentador, actor, político, participante en talents... y ahora colaborador.

El actor de defiende de "centro" y reconoce: "Yo que no me considero de derechas, reivindicar los Gobiernos de derechas es necesario". "No he cambiado ideológicamente, pero sí siento que me he extremado un poco en la forma. Lo que está pasando en mi país hace que me cabree más, pero ideológicamente sigo como en la época de UPyD", agrega a continuación. Y es que a eso que dice que "está pasando" se refiere a que "estamos en un momento muy delicado, vengo del que espero que sea el futuro ahora en España, con el gobierno de la Comunidad Valenciana que está funcionando bien".

En Valencia estamos ganando en derechos

Dichas estas palabras, Susanna Griso le preguntaba: "¿No te sientes incómodo con la presencia de Vox en el Gobierno (de la Comunidad Valenciana)?". Con toda sinceridad, Cantó respondía: "No, creo que estamos ganando derechos, nos están bajando los impuestos e incluso estamos ganando el derecho a decidir en qué lengua se educan nuestros hijos. Mazón (el President) y Catalá (Alcaldesa de Valencia) lo están haciendo bien, y Vicente Barrera (miembro de Vox, Vicepresidente primero y consejero de Cultura y Deportes), por ejemplo, es una persona que lo está haciendo de forma muy discreta y que está haciendo un buen trabajo. Es torero, también".