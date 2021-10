La emisión del debate de 'La última tentación' del 4 de octubre fue la primera que los espectadores vieron íntegramente en Cuatro. El espacio emitió en exclusiva el círculo de fuego de Mayka Rivera y Marta Peñate, por lo que Tony Spina, actual novio de la canaria, acudió al plató. Sin embargo, el italiano decidió abandonar las instalaciones de Mediaset después de sentirse atacado por el resto de colaboradores. "Yo no voy a pasar por aquí, muchas gracias por la invitación" fueron las palabras de Spina mientras se quitaba el micrófono y salía del estudio.

Tony Spina en el debate de 'La última tentación'

Todo comenzó con el tremendo corte que le hizo Sandra Barneda. La presentadora lanzó un gran zasca al italiano después de que este quisiera bromear sobre Fani Carbajo: "Tiene más peligro que darle dos pistolas a un mono", aseguró. Un comentario que nada gustó a la periodista: "Oye, Tony, a humorista mejor no te dediques", sentenció Barneda.

Pese a la respuesta de la conductora del formato producido por Cuarzo, Tony Spina continuó unos minutos más en plató, hasta que llegó el momento de hablar de Mayka y Marta en el círculo de fuego. El extronista fue preguntado por los desencuentros que en su día tuvo con la murciana, y quiso zanjar el asunto sin contar demasiado: "Miente más que habla", dijo seriamente.

Las palabras de la expareja de la concursante no les valieron a los presentes en plató y continuaron insistiendo para que se explicase: "Oye, Tony, si estás aquí es para aclarar algo, hijo, porque si no coges y te vas de plató", comentó Barneda. Después de proseguir con esa intención de estar callado, y al ver que la presión de los tertulianos no terminaba, Spina decidió abandonar las instalaciones de Mediaset.

La respuesta de Spina en redes sociales

Después de salir del debate de 'La última tentación', Tony Spina quiso mandar un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales: "Me invitaron para comentar del círculo de fuego, nunca me dijeron que tenía que hablar de mis intimidades", explicó en el video que publicó en su perfil de Instagram. De esta manera, la actual pareja de Marta Peñate quiso dejar clara la intención con la que acudía al programa: "No voy a hacer lo mismo que ella, no voy a hablar de mis intimidades", insistió.

¿Afectará este abandono a la continuidad de Tony Spina en los diferentes espacios de Mediaset? Previsiblemente el exsuperviviente sería uno de los rostros invitados en las próximas entregas del debate, ya que conoce muy bien a varios de los participantes de 'La última tentación, sobre todo, a su actual novia y a Mayka Rivera. Para comprobarlo será necesario esperar a próximas emisiones del espacio de Cuatro.