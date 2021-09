La primera hoguera de los habitantes de los cinco habitantes de Villa Playa en 'La última tentación' dejó tras de sí un importante cambio en la mecánica del reality en su emisión del miércoles 29 de septiembre en Telecinco: tres de ellos tuvieron la oportunidad de trasladarse a Villa Playa para saldar sus cuentas pendientes. Lucía Sánchez, Alejandro Bernardos y Patricia Pérez fueron los afortunados elegidos, a la espera de reencontrarse con sus parejas, algo que no sucedió, puesto que el programa los trasladó a Villa Luna. No obstante, la llegada de los tres nuevos inquilinos, terminó desatando las primeras tensiones en Villa Playa, donde Sánchez comenzó su nueva etapa discutiendo con su expareja, Manu González.

Los habitantes de Villa Playa en su primera hoguera en 'La última tentación'

"Tres de vosotros vais a tener la posibilidad de solucionar vuestros asuntos pendientes en Villa Playa. Pero esto solo ocurrirá si todos os ponéis de acuerdo", anunciaba Sandra Barneda, antes de dar por concluida la hoguera. Esta noticia propició que todos manifestaran su deseo de "mudarse", a excepción de Christofer Guzmán, cuyo gran enfado tras ver solo unas primeras imágenes de su novia, Fani Carbajo, le había quitado el deseo de reencontrarse con ella. "Si tú tienes la relación perdida, ¿para qué quieres ir?", replicaba Sánchez, hacia Roberto de la Cruz, quien se había mostrado indiferente ante el descarado comportamiento de su pareja, Andrea Gasca. "Me da igual, quiero que me dé una explicación a la cara", replicaba el madrileño, ante las duras palabras de su compañera, quien le echó en cara que "me parece egoísta, porque tú no quieres estar con ella".

Tras unos minutos de conversación, los cinco habitantes de Villa Luna llegaron a un acuerdo, por el que Sánchez, Pérez y Bernardos se mudarían a la otra villa. "Creo que debe salvar su relación, aunque no se haya visto nada raro, pero le tengo mucho cariño y se lo merece", explicaba De la Cruz, al hablar de la elección de primera. La gaditana, de hecho, apostaba por que "tengo que ir a Villa Playa a poner un poquito de orden. Y a poner en su sitio, por ejemplo, a Manuel. También creo que cuando Isaac me vea se va a venir un poquito abajo, que lo veo muy distraído". En el caso de Pérez, la propia Sánchez explicó sobre dicha decisión que "sé que lo está pasando muy mal, que tiene muchas ganas de verlo y, aunque suene feo, debemos ir gente que podamos salvar nuestra relación", mientras que Bernardos esperaba que, con su visita, Mayka Rivera "me sea sincera y clara a la cara". "Me habría gustado no tener que tomar esta decisión, pero creo que me va a venir bien para desahogarme, decirle lo que pienso y sacar de todo esto una conclusión", confesaba el madrileño.

"Si eres una cornuda consentida..."

Lucía Sánchez y Manu González discuten en 'La última tentación'

La elección de los habitantes de Villa Luna tuvo repercusión en la otra villa, donde Barneda sorprendió a sus habitantes anunciando la marcha inmediata de sus respectivas parejas, Isaac Torres, Lester Duque y Rivera, justo antes de recibir a los nuevos inquilinos. Tras las tranquilas llegadas de Bernardos y Pérez, quienes apostaban por limar asperezas y aclarar las cosas con Pablo Moya y Marta Peñate, respectivamente, las cosas fueron muy diferentes en el caso de Sánchez. La gaditana llegó pisando fuerte y, tras ver que su novio no estaba, no dudó en manifestar su decepción, mientras algunos habitantes de la villa preguntaron a su exnovio cómo se encontraba. "Me da igual que esté aquí o que no esté", afirmó González, haciendo saltar a la recién llegada. "No lo has demostrado. Estás todo el día metido en mi vida", acusó la gaditana, ante lo que el aludido aseguró que "a mí me importa tu vida dos pimientos. Lo único que le he dicho es que, como yo te he puesto tantos cuernos...". "¡Qué guay, qué hombre!", aplaudió entonces Sánchez, con sarcasmo.

Su exnovio quiso recalcar que "no quiero que se vuelvan a reír de ti y lo está haciendo", ante lo que la recién llegada replicó que "tú no eres nadie. ¿A ti qué te importa?". "Si eres una cornuda consentida...", dejó caer el gaditano, momento en el que su expareja le recordó que "fui una cornuda consentida contigo". "A mí Manuel me da exactamente igual, pero está todo el rato tirando pullitas, entonces me molesta que se dirija a mí. No quiero que me dirija la palabra", confesaba Sánchez, tras el encuentro, en el que Barneda quiso saber si Marina García esperaba que la llegada de su antigua amiga complicara la convivencia. "Espero que no. Espero que venga de buen rollo y tengamos una convivencia cordial", deseó la sevillana, a quien Sánchez "me ha traído sin cuidado. Ya me demostró cómo es, como persona y como todo y, con ella, cero". "Es fundamental que no desveléis nada de lo ocurrido en la otra villa, porque desvelar información implicará la expulsión directa, sin poder hablar con vuestras parejas", recalcó la presentadora, antes de dar por concluida la reunión.