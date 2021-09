El formato de Telecinco y Cuarzo producciones inundó las villas de "cuentas pendientes".

Alejandra Castelló

Las villas más famosas de la pequeña pantalla vuelven a abrir sus puertas de la mano de 'La última tentación'. La llegada de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' a República Dominicana ha sido una tarea difícil cuanto menos y, si no, que se lo digan a Lucía Sánchez Rodríguez, quien amagó con abandonar cuando tomó conciencia de la mecánica del formato.

Alejandra Castelló analiza los mejores momentos de la primera gala, así como el ataque de nervios que sufrió la andaluza cuando se enteró que no iba a convivir con Isaac Torres. ¿Abandonará la experiencia al no soportar la incertidumbre? ¿Tiene sospechas de que su pareja podría serle infiel? No obstante, su actitud no fue muy diferente a la de otros compañeros, quienes intentaron mantener el tipo ante la llegada de "la cuentas pendientes".

Otro de los encuentros más esperados y rocambolescos fue el de Lester Duque y Marta Peñate. Al grito de "Pinocho, yo soy tu creadora", ambos protagonizaron un enfrentamiento a escasos segundos de verse las caras. Por otro lado, una altiva Fani Carbajo reaccionó con incredulidad y cierto desprecio ante la llegada de Julián Requena. ¿Qué parejas conseguirán salir reforzados de esta experiencia y quiénes pondrán fin a todo?