El presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, ha dado una respuesta escrita a la pregunta de varios diputados de Vox acerca de si el ente público puede asumir el gasto que supone adquirir los derechos del Mundial de Qatar 2022. Esta pregunta es formulada debido a la supuesta ayuda de 65 millones de euros que el Estado le habría pagado a la corporación para hacerse con los de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jose Manuel Pérez Tornero, presidente de la corporación de RTVE

La cuestión, que surge tras las informaciones de The Objective en las que se afirmó que RTVE podía hacerse con la compra de estos derechos, hizo que el partido político cifrara la cantidad de esta operación en 50 millones de euros. Finalmente, RTVE pudo hacerse con esta retransmisión, que fue adquirida por Mediaset desde el año 2010, cuando España se proclamó campeona.

Tornero, que respondió por escrito una vez se confirmó oficialmente la compra del evento catarí, afirmó que el coste de los Juegos Olímpicos de 2020 no llegaron a la cantidad indicada en la pregunta: "El presupuesto de la Corporación en 2021 adoptó su estructura habitual, definida en la Ley de Financiación de RTVE". Tras desmentirlo, dejó claro que el ente público sí tiene dinero suficiente para poder pagar este tipo de derechos : "El presupuesto posibilita optar por la adquisición de los derechos de un evento deportivo como es el Mundial de Fútbol Qatar 2022".

El plan de RTVE y Mediapro para su emisión

La corporación pública tiene previsto emitir todos los partidos de España en RTVE, además de que Mediapro, propietaria de los derechos, creará un canal 24 horas donde emitirá otros enfrentamientos en los que no participará España y que no contará con una emisión en abierto, por lo que las personas no abonadas a un servicio de televisión de pago no podrán seguir el Mundial como lo hacía habitualmente. El evento, que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del 2022, contará con la retransmisión de entre 20 y 22 partidos en el ente público de un total de 64 enfrentamientos.