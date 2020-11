Lunes negro en RTVE: Los trabajadores protestan por el estreno de 'Las cosas claras' con #LasCosasOscurasRTVE

El 16 de noviembre ha llegado a La 1 'Las cosas claras', un espacio dirigido y presentado por Jesús Cintora que antes de arrancar ya estaba envuelto en una gran polémica interna a causa de la externalización parcial de la producción del formato. Los trabajadores de Televisión Española y el Consejo de Informativos criticaron esta medida en un inicio, y posteriormente el Comité Intercentros anunció que denunciará a RTVE por este mismo motivo.

Isabel Cacho, directora de Magazines de TVE dimitió de su cargo tras estos acontecimientos y es que la cadena pública estaría vulnerando el artículo 7.5 de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, el cual establece que no pueden externalizarse programas informativos. El ente se excusa en que es un programa de entrenimiento, de modo que sí que se permitiría dicha externalización, aunque su estreno ha dejado claro que es un espacio puramente informativo.

El día del estreno del programa, los trabajadores y el Consejo de Informativos han mostrado su desacuerdo con la producción de este formato vistiendo de negro y recuperando el espíritu de sus protestas con su "Lunes negro". El Consejo de Informativos ha publicado un comunicado en el que explican la legislación que se estaría incumpliendo, mientras que muchos empleados han publicado en redes sociales que van a ir de negro "hasta que nos hagan caso".

???? "La Corporación @rtve no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos" (Artículo 7.5 ley de la radio y la televisión de titularidad estatal). Nos oponemos a la externalización de programas informativos como #Lascosasclaras #lascosasoscurasRtve https://t.co/PFFtVkPLvU

Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no. #DefiendeRTVE (1/1)