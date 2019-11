Un capítulo por etapa: hijas, madres y abuelas construyen un "relato de la transferencia" en 'Días de Navidad'

Las calles se llenan de luces y colorido, los más adelantados ya colocan el árbol y las campanillas del trineo de Papá Noel suenan a la vuelta de la esquina. La Navidad está al caer y Netflix ha preparado un proyecto muy especial para celebrarlo. 'Días de Navidad' llega a la plataforma el próximo 6 de diciembre con tres capítulos divididos en otras tantas etapas: cuando las protagonistas son hijas, madres y abuelas. Unidos formarán un "relato de la transferencia, aquello que transmitimos a nuestros hijos y que ellos, de una u otra forma, acaban repitiendo construyendo así una familia", ha definido el director, Pau Freixas, en la presentación de la ficción celebrada en Madrid.

Nerea Barros, Elena Anaya, Anna Moliner y Verónica Echegui, protagonistas de 'Días de navidad'

Responsable de las aplaudidas 'Cites' y 'Benvinguts a la família' en TV3, y al frente de 'Sé quién eres' en Telecinco, Freixas afronta su primer proyecto para una plataforma de pago, con todo lo que ello significa. "El valor principal es el casting. Los actores y actrices le han dado dimensión a la historia; para mí es todo un lujo", reconoce agradecido por contar con Nerea Barros, Elena Anaya, Anna Moliner, Verónica Echegui, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forqué, encargadas de interpretar a los mismos personajes en sus diferentes edades.

Acerca del tono de la serie, Freixas explica que será "muy distinto" de un capítulo a otro. "El primero es más naif, sus ojos son más limpios", apunta, mientras que el segundo resultará más "agridulce y maduro, porque se han dado cuenta de sus actos. El malo ya no es alguien externo sino tú mismo". En el último habrá un punto de comedia negra: "La perspectiva del tiempo aporta nostalgia pero también pensar en cómo quieres vivir lo que te queda de vida", reflexiona el creador, que buscaba "hacer una historia que hablase de la familia y la mujer a través de un siglo como homenaje a las abuelas", pero "la cosa fue evolucionando".

Sobre el complejo proceso de selección de las actrices, Freixas asegura que "lo natural era encontrar a las actrices del capítulo tres", pues serán "tan potentes que no se transformarán porque tenemos una imagen de ellas". Después eligió a las del segundo episodio, "que tenían un alma similar" y, por últimos, a las del primero, las más jóvenes "moldeables". "No me fijaba tanto en lo físico, ya haríamos algo con el peinado o algo, pero lo importante era que se pareciera el alma", apunta el creador.

Un trabajo de intuición entre las actrices

La intuición y el apoyo entre las protagonistas de 'Días de Navidad' ha sido clave durante el rodaje. "Hicimos una lectura de guion juntas, las tres generaciones, que nos ayudó mucho. Fue muy especial ver de dónde venía tu historia y a dónde iba", recuerda Verónica Echegui, que comparte personaje con Victoria Abril. "Victoria me ayudó mucho -reconoce-, generosamente me leyó las frases de su personaje. Yo quería absorber su cadencia o su forma de hablar, me vi muchas películas de ella, quería sentir su energía", explica sin dejar de alabar su figura: "Es imposible repetirla porque es un volcán".

Abril, por su parte, ha destacado a la joven Mar, encargada de interpretar su personaje cuando todavía es una niña. "Cuando hicimos la lectura y empezó a hablar, vi la madurez que tenía y lo que se parecía a mí con ocho años, le mandé una foto y es clavada", apunta. "Con las de mi generación había trabajado con todas y me he enamorado de todas alguna vez".

El elenco de 'Días de Navidad' junto a su director, Pau Freixas

Charo López y Elena Anaya también dan vida al mismo personaje: "Hemos hablado, hemos leído, nos hemos querido buscar, pero no hemos podido demasiado porque yo entré algo mas tarde", confiesa la más veterana. Con todo, entre risas destaca que "se nota que somos la misma persona".

La gallega Nerea Barros interpreta a una joven Ángela Molina. "Cuando Pau me lo dijo se me vino el mundo encima", recuerda. "Me cuesta relajarme con ella porque es muy potente, tiene una luz tan bonita que es como que me enamoro y no sé seguirla. Cuando estábamos en la lectura, las cuatro grandes, y no porque sean mayores, tenían un ensayo y yo estaba al borde del desmayo", reconoce la ganadora del Goya sobre lo que considera todo un proceso de aprendizaje: "Las veía todos los días fijándome en sus movimientos". El resultado, a su juicio, es "maravilloso": "Cuando vimos la serie observamos una mirada y una esencia que nos une".

Anna Moliner interpreta a la joven Verónica Forqué: "Para mí es muy grande estar aquí y ha sido un honor compartir personaje con ella. Me dijeron que no podía imitarla, pero que pensara en ella. Me di cuenta de cuánto tengo de ella dentro después de estar viéndola toda la vida", explica la actriz catalana.

"Una historia honda sobre la verdad"

Alicia Borrachero destaca la universalidad de una historia que "habla de la vida de cualquier familia" y que "no se queda en lo superficial, sino que es honda". Conmovida por su papel de Isabel, Borrachero remarca la clave de la serie: "que la verdad no mata. No es un alegato decir todo lo que se piensa, pero la verdad no mata, matan otras cosas", reflexiona.

Por su parte, Verónica Forqué agradece lo que ha sido "un viaje de felicidad" interpretando a un personaje "precioso". "Hablé mucho con Pau, me preguntaba muchas cosas. Me encantó tener a un hombre heterosexual escuchándome no una tarde, sino muchas, venía de Barcelona a Madrid solo a hablar conmigo", explica entre risas.

Elena Anaya, enamorada de la Navidad desde que nació, confiesa afortunada por "tener una familia preciosa que siempre me hizo creer en la magia", algo que en Navidad, entiende, se potencia. "El amor siempre une y la verdad nunca puede hacer daño, siempre sana", reconoce apoyando la tesis de sus compañeras. Y añade: "Sería muy terapéutico que las familias se dijesen la verdad, no en navidades, en junio o así, pero con amor y respeto. No decírsela puede tener muchas consecuencias".

El sello Netflix

Todas las actrices coinciden en el excelente trato de Netflix y el sello inconfundible de la compañía. "Trabajar con Netflix es una novedad absoluta y yo estoy muy contenta. Para nosotras va a tener una repercusión enorme, en 190 países", celebra Charo López, respaldada por Victoria Abril, que profundiza en el proyecto de autor. "Esto es cine porque no es una serie en la que se alarga la trama. Es un tríptico de tres horas. Pau lo soñó, lo inventó, lo dirigió y lo montó para Netflix, pero nosotras hemos trabajado con Pau, que es un verdadero autor".

María Cervera, Directora de contenidos de Netflix, asegura que el concepto gustó tanto que inspiró a Netflix Alemania. "Es una adaptación porque va por otro lado, solo esta inspirada", explica. Pau Freixas lo confirma: "No tiene nada que ver, coge el mismo continente con otro contenido, es otra historia para bien o para mal"

En definitiva, 'Días de Navidad' se propone servir de terapia para -casi todas- las familias, que esconden secretos, mentiras, rencores y enfados, apostando por sacar a la luz lo importante: el amor. "La familia tiene todo lo que necesitas para una historia. Todo el mundo la tiene, por defecto o por ausencia. Modela la personalidad y, cuando te pones en modo autor, buscas las cosas que te emocionan y te duelen. Cuando lo buscas, si eres un poco sincero, hay una forma de enfrentarte a las cosas que has aprendido en la infancia", concluye Freixas.