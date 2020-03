El troleo a 'El Hormiguero' con las llamadas por Skype durante la conexión con Miguel Ángel Revilla

Esta semana 'El hormiguero' ha vuelto tras un pequeñísimo parón al inicio de la crisis por el coronavirus para adaptarse a las circunstancias actuales de los programas de televisión. Esta versión 'Quédate en casa' ha hecho que Pablo Motos se quede en plató mientras recibe a los invitados por Skype. El primer programa cumplió lo prometido no sin antes enfrentarse a algunos problemas técnicos que desataron la risa en Twitter.

Las llamadas entrantes se acumulaban en la llamada de 'El Hormiguero'

Un descuido al insertar la pantalla de ordenador en la emisión hizo que se viera el usuario de Skype de 'El Hormiguero'. Esto animó a muchas personas a que desde sus casas empezaran a llamar en plena conexión con Miguel Ángel Revilla. Hasta más de 70 personas tuvieron la misma idea, lo que finalmente entorpeció un poco el ritmo de la conversación, ya que la imagen de Revilla subía y bajaba por la pantalla según se acumulaban las llamadas en la barra superior.

Al finalizar la llamada, Pablo Motos confesaba no saber muy bien qué es lo que estaba pasando, y Marron apuntó que parecían llamadas en espera, pero se lo tomaron con humor. Como siempre, en Twitter no tardaron en darse cuenta de la situación, y aquellos con mejores intenciones les ofrecían la solución: habilitar una opción en la que solo entran llamadas de contactos. De esta manera, no sonarían todas las que estaban apareciendo en pantalla.

Vaya liada...

El hashtag del programa se revolucionaba según iban entrando llamadas y la gente no paraba de comentarlo: "Ojalá acepten todas las llamadas", "Vaya liada parda en 'El Hormiguero...". Aunque también había detractores: "¿Quiénes son los graciosos que están llamando? La gente se aburre mucho". Lo importante es que con más o menos problemas técnicos, el programa siguió su curso y consiguió su único fin, hacer reír a la gente en sus casas, ahora más que nunca.

Pero qué solicitado está el Skype de @El_Hormiguero no?? JAJAJAJAJAJAJA menuda fiesta!#quedateencasaeh1 — WOLF (@fomthewin) March 23, 2020

Han pillado el usuario de Skype de Pablo Motos en el @El_Hormiguero y están llamando. Me encanta. pic.twitter.com/X4Al6Y7ksG — Mymehasme (@ferxwing) March 23, 2020

Me estoy fijando más en las llamadas entrantes de Skype que el discurso de Revilla #QuédateEnCasaEH1



???? RT SI TE PASA LO MISMO ???? — ???????????????? ???????? (@PackTV123) March 23, 2020