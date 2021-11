David Fernández, el que fuera Rodolfo Chikilicuatre en el Festival de Eurovisión 2008, se enfrentó a un nuevo reto en la segunda gala de 'Tu cara me suena 9' y, por las caras que presentaban los miembros del jurado, les dejó sin palabra alguna. Meterse en la piel de Herwig Rüdisser, el vocalista del grupo de rock Opus, y cantar el famosísimo "Life is Life" parece que le salió caro.

David Fernández interpretando "Life is Life"

En los ensayos previos a la actuación, Àngel Llàcer había pedido a Fernández que estuviera todo el tiempo feliz: él tenía que salir al escenario lleno de vida y, desde luego, el cantante argentino siguió a pies puntillas esa premisa y saltó al plató lleno de ilusión y con ganas de hacer reír al respetable, aunque no lo consiguiese. De hecho, consiguió un título nada deseado por ninguno de sus concursantes.

A pesar de que Fernández había hecho caso al presidente del jurado en mostrar felicidad todo el rato, Llácer no dudó en calificar el show del humorista como "la peor actuación de la historia del programa". Eso sí, pese a este descalificativo, el cantante no perdió la alegría ni un segundo y siguió haciendo bromas sobre su performance como si nada hubiera pasado.

"No tengo palabras"

Carlos Latre y Chenoa daban la razón a su compañero de mesa y aseguraban que, en toda la historia de 'Tu cara me suena', nunca habían visto algo así, de hecho, el imitador profesional sentenciaba: "Esto no ha pasado en ninguna de las nueve ediciones, ¿nosotros podríamos en algún momento parar la actuación en medio? No me había pasado nunca, pero...". Unas palabras a las que se sumaba Chenoa quien, junto con Lolita Flores, miraba sin dar crédito a lo que estaba pasando y se limitaba a decir: "La dicción no la voy a comentar porque no tengo palabras".