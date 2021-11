La noche del viernes volvió a presentar ante los espectadores un duelo de titanes. Tras su estreno la semana previa, 'Tu cara me suena' (20,9%) descendió enteros, pero consiguió mantener un holgado liderazgo sobre 'Got Talent España' (16,4%); si bien es cierto, cabe destacar que el formato de Telecinco comenzó unos veinte minutos antes. La tercera opción, como suele ser habitual, fue la película emitida en La 1 (8,7%), funcionando mejor que la emitida el viernes anterior.

Nia ('Tu cara me suena 9'') y Risto ('Got Talent')

El fútbol también tuvo su particular representación en prime time, con el enfrentamiento entre Italia y Suiza para intentar clasificarse para el Mundial de 2022. No obstante, el partido no tuvo un gran funcionamiento en Cuatro, anotando un escaso 4% de share y quedando por detrás de la dupla 'laSexta columna' (6,5%) - 'Equipo de investigación' (5,2%) de la cadena verde de Atresmedia.

Prime time

· 'Tu cara me suena' (20,9%) se cuelga la medalla de oro de la noche, aunque con descenso de -2,8 enteros

· La nueva entrega de 'Got Talent España' (16,4%) consigue escalar +1,1 puntos

· "Cometieron dos errores" (8,7%) atrae una mayor masa de espectadores que "La muerte tenía un precio" (6,5%)

· La comuna de la felicidad de 'Equipo de investigación' (5,2% y +0,4) vence a 'En el punto de mira' (3,4% y -0,6)

· "Flores de otro mundo" (3,8%) funciona muy bien en L2, aunque dejándose -0,1 por el camino

Antena 3

'Tu cara me suena: calentando motores': 2.323.000 y 16% 'Tu cara me suena': 2.371.000 y 20,9%

Telecinco

'Got Talent España': 1.905.000 y 16,4%

La 1

'La suerte en tus manos': 1.155.000 y 8% 'Cine' "Cometieron dos errores": 1.189.000 y 8,7%

laSexta

'laSexta columna' "100 años del PCE: El programa que algunos no quieren que veas": 920.000 y 6,5% 'Equipo de investigación' "La comuna de la felicidad": 739.000 y 5,2%

Cuatro

'Fútbol: Clasificación Mundial' "Italia - Suiza": 550.000 y 4% 'En el punto de mira' "El dominio chino": 421.000 y 3,4%

La 2

'Lo mejor de evasión campestre': 272.000 y 1,9% 'Historia de nuestro cine: presentación' "Flores de otro mundo": 477.000 y 3,5% Incluye: - 'Historia de nuestro cine: película' "Flores de otro mundo": 536.000 y 3,8%

Late night

· El contenido más visto de la franja fue la reposición de 'Tu cara me suena' (13,1% y -2)

· 'Got Talent España: momentazos' (11,9%) pierde seguimiento, concretamente, -1,1 en su primera entrega

· La última reposición de 'Equipo de investigación' (9,6%) despunta y crece +2,8 enteros

· 'La otra mirada' (2,1%) sigue sin destacar en el late night de La 1

· La entrega de 'Las noches del monumental' (0,6% y -0,3) no consigue gran repercusión desde La 2

Antena 3

'Tu cara me suena': 492.000 y 13,1%

Telecinco

'Got Talent España: momentazos': 476.000 y 11,9% 'Got Talent España: momentazos': 227.000 y 8,5%

laSexta

'Equipo de investigación' "Burundanga": 462.000 y 4,6% 'Equipo de investigación' "Asuntos de familia": 330.000 y 6,9% 'Equipo de investigación' "El ritual de Nacho Vidal": 266.000 y 9,6%

Cuatro

'En el punto de mira' "Restaurantes fantasma": 243.000 y 3,4% 'En el punto de mira' "Covid-19: la nueva cesta de la compra": 152.000 y 4,7%

La 1

'Cine 2' "Cartas desde Iwo Jima": 325.000 y 5,3% 'La otra mirada': 54.000 y 2,1%

La 2

'Historia de nuestro cine: presentación' "Flores de otro mundo": 477.000 y 3,5% Incluye: - 'Historia de nuestro cine: coloquio' "Migrantes": 251.000 y 2,2% 'Cine' "Surcos": 150.000 y 2,2% 'Las noches del monumental' "Jorge Lujua Trío": 19.000 y 0,6%

Sobremesa y tarde

· 'Tierra amarga' (15,8% y -0,1) se hace con el triunfo frente a 'Sálvame naranja' (15,1% y -0,5)

· La nueva entrega de 'Pasapalabra' (22%) sigue sin rival, pese a dejarse -0,7 puntos en siete días

· 'Aquí la Tierra' (11,8% y +0,7), único espacio de La 1 capaz de superar el millón de espectadores

· El tramo limón de 'Sálvame' (14,2% y +0,4) se convierte en lo más visto de la tarde de Telecinco

· Zapeando'' (6,3% y -0,2) vuelve a imponerse a 'Todo es mentira' (5,3% y -0,7)

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.143.000 y 11,7% 'Tierra amarga': 1.466.000 y 15,8% '¡Boom!': 1.227.000 y 12,5% 'Pasapalabra': 2.519.000 y 22%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.492.000 y 14,2% 'Sálvame naranja': 1.456.000 y 15,1% 'Sálvame tomate': 1.451.000 y 12,3%

La 1

'Dos vidas': 619.000 y 6,2% 'Servir y proteger': 671.000 y 7,2% 'El cazador': 914.000 y 9,6% 'España directo': 776.000 y 7,4% 'Aquí la tierra': 1.421.000 y 11,8%

laSexta

'Zapeando': 649.000 y 6,3% 'Más vale tarde': 505.000 y 5,3% 'laSexta clave': 543.000 y 4,2%

Cuatro

'Todo es mentira': 558.000 y 5,3% 'Todo es mentira bis': 626.000 y 6,6% 'Cuatro al día': 551.000 y 5,7% 'Cuatro al día a las 20h': 469.000 y 4,3% 'Previo fútbol: Mundial Clasificación' "Italia - Suiza": 289.000 y 2,5%

La 2

'Saber y ganar': 824.000 y 7,7% 'Grandes documentales': 423.000 y 4,4% Incluye: - 'Wildlife' "La batalla de los mandriles alfa": 472.000 y 4,7% - 'Lagos mágicos': 374.000 y 4% - 'Lagos mágicos': 338.000 y 3,6% 'El escarabajo verde' "Coral": 239.000 y 2,6% 'Origen': 247.000 y 2,6% 'Viaje al pasado de las ciudades' "Udaipur, India: los cinco elementos": 174.000 y 1,8% 'Viaje al pasado de las ciudades' "Pekin, China: la nueva gran muralla china": 136.000 y 1,4% 'Jara y sedal' "Una mirada desde las nubes": 135.000 y 1,2% 'Días de cine': 167.000 y 1,3%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' (18,9% y -1,8) sigue sin bajarse del liderazgo matinal

· El tramo principal de '' (15,9%) sigue en plena forma, aunque pierde -2 enteros en siete días

· 'Espejo público' (14,1%) escala +1 punto, aunque sigue lejos de asaltar el triunfo

· De nuevo, 'La hora de La 1' (8,1% y -0,1) sigue muy lejos de los datos que se esperaban del formato

· 'A simple vista' (2,8%) escala +0,2, pero no consigue acercarse a los datos que 'El concurso del año' se apuntaba en sus mejores momentos

Telecinco

'¡Toma salami!' "Influencers": 23.000 y 4% 'El programa de Ana Rosa': 537.000 y 18,9% 'Ya es mediodía': 1.119.000 y 14,9%

Antena 3

'Espejo Público': 394.000 y 14,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Cazuela de bacalao, mango, physalis y marisco": 804.000 y 15,3% 'La ruleta de la suerte': 1.457.000 y 18,5%

laSexta

'En clave de noche': 1.000 y 0,1% 'En clave de noche': 7.000 y 0,7% '[email protected] el humorning': 183.000 y 10,6% '[email protected]': 364.000 y 15,9% 'Al rojo vivo': 481.000 y 11,2%

La 1

'La hora de La 1': 197.000 y 8,1% Incluye: - 'La hora de actualidad': 197.000 y 7,4% 'Mejor contigo': 247.000 y 5,7% 'Mejor contigo': 387.000 y 4,3%

Cuatro

'Surferos TV': 4.000 y 0,5% 'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,2% '¡Toma salami!' "Amores de verano": 14.000 y 0,9% 'El precio justo': 39.000 y 2,1% 'Alerta Cobra' "Amor sin aliento": 51.000 y 2,4% 'Alerta Cobra' "Avaricia": 73.000 y 3% 'Alerta Cobra' "El mentalista": 124.000 y 4,5% 'Alerta Cobra' "Fantasmas del pasado": 165.000 y 5,2% 'Alta tensión': 232.000 y 4,9% 'A simple vista': 231.000 y 2,8%

La 2

'Escala humana': 5.000 y 0,6% 'Inglés en TVE': 3.000 y 0,2% 'Sudáfrica' "En busca de agua": 21.000 y 1,1% '¡Qué animal!': 25.000 y 1,3% 'Aquí hay trabajo': 34.000 y 1,5% 'UNED': 30.000 y 1,2% 'Mi gran pequeña granja': 62.000 y 2,2% 'Mañanas de cine' "Llega Sartana": 199.000 y 4,3% 'Hotspots: la última esperanza' "Mediterráneo": 199.000 y 2,4% 'La cocina vegetariana de jamie': 234.000 y 2,2%

Informativos:

Sin novedad en el terreno de la actualidad informativa. 'Antena 3 noticias 1' (21,3% y -0,6) vuelve a colgarse la medalla de oro frente a 'Informativos Telecinco 15:00' (15,6%), 'laSexta noticias 14h' (11,6%) y 'Telediario 1' (9,3%). Horas más tarde, 'Antena 3 noticias 2' (20,1% y -1,3) hace lo propio, manteniendo su amplia distancia con 'Informativos Telecinco 21:00' (13,4%) y 'Telediario 2' (11,4%).

La 1

'Telediario matinal': 142.000 y 13,8% 'Informativo territorial 1': 405.000 y 5,9% 'Telediario 1': 993.000 y 9,3% 'Informativo territorial 2': 1.041.000 y 9,6% 'El tiempo 1': 929.000 y 8,7% 'Telediario 2': 1.540.000 y 11,4%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 217.000 y 17,2% 'Antena 3 noticias 1': 2.265.000 y 21,3% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 993.000 y 9,3% 'Antena 3 noticias 2': 2.679.000 y 20,1%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 104.000 y 12,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 176.000 y 13,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 227.000 y 11,8% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.659.000 y 15,6% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.808.000 y 13,4%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 287.000 y 2,7%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.128.000 y 11,6% 'laSexta noticias: Jugones': 688.000 y 6,4% 'laSexta noticias 20h': 752.000 y 6,7%

Cadenas:

Antena 3 (16,8%) repite triunfo en la última jornada laboral de la semana para la mayor parte de los españoles. La de Atresmedia sacó músculo para adelantar a Telecinco (14,7%) y La 1 (8,1%). En la "segunda división" de la pequeña pantalla, laSexta (6,7%) vuelve a colocarse por delante de Cuatro (4,1%) y La 2 (2,9%). Cierran Nova (2,8%), FDF (2,6%), Energy (2,3%), Divinity (2,1%) y Trece (2%).