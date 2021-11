Después de dar vida a Alicia Keys y su "Empire State of Mind" en la primera gala, Nia Correia encarnó a Lil Nas x e interpretó su hit "Montero (Call me by your name)" en la segunda entrega de la novena edición de 'Tu cara me suena'. La cantante canaria consiguió levantar al público y a sus compañeros, regalándoles una impecable actuación.

Nia Correia y Manel Fuentes, en 'Tu cara me suena 9'

La imitación suponía todo un reto para la joven que, durante los ensayos, mostraba su preocupación: "¿Cómo hago yo para cantar como este señor porque es muy grave?", le confesaba al coach Arnau Vilà. Además, la concursante tuvo que hacer un ejercicio de contención porque, aunque el rapero Lil Nas X trata de moverse como una mujer, no deja de hacerlo dentro de la corporalidad de un hombre.

Tal y como expresaba Manel Fuentes al final del programa producido por Gestmusic, en tan solo dos galas ya ha habido dos empates técnicos por el primer puesto. Mientras que, en la primera, el público hizo ganador a Rasel con su 12, en esta ocasión fue el encargado de otorgar a la victoria a Nia Correia, ante un reñido empate con Agoney Hernández.

Nia Correia, contra la mutilación femenina

Como ganadora de la segunda gala, Nia Correia fue la encargada de decidir a qué ONG quería destinar los 3.000 euros del premio. Como ella misma expresó: "La ONG que yo elegí, la elegí inspirada en el libro de Beatriz Luengo. Es una ONG que ayuda a la erradicación de la mutilación femenina". De esta manera, el premio de la noche fue destinado a la Fundación Kirira.