Tu cara me suena 12 ' ha vuelto a rendirse al talento de Melani García en su undécima gala. La joven cantante, que representó a España en Eurovisión Junior 2019,gracias, en gran medida, a su cuenta de victorias, que se ha ensanchado en la emisión del viernes 20 de junio

Esa imitación ha llevado a la artista emergente a ser la más votada tanto por el jurado como por el público, aunque no fue la única que cautivó a los espectadores y los jueces. La segunda clasificada fue Ana Guerra, que protagonizó un emocionante número musical junto a su marido Víctor Elías al piano. Por su parte, Esperansa Grasia y Yenesi ocuparon la tercera plaza al empatar con 18 puntos tras haber imitado a Ku Minerva e Isabel Pantoja, respectivamente.

Manel Fuentes en la gala 11 de 'Tu cara me suena 12'

En la mitad de la tabla aparecía el veterano Bertín Osborne, que sumaba 15 puntos con su sentida (y sentada) interpretación de 'Right Here Waiting' de Richard Marx. Y esa misma puntuación fue la conseguida por Gisela, que dio el pistoletazo de salida a la gala con 'Baby Girl' de Aqua. En la parte baja de la clasificación se ubicaron con once puntos Goyo Jiménez y Manu Baqueiro y, en último lugar y con diez puntos, Mikel Herzog Jr.

De cara a la siguiente semana, que ya está mucho más cerca de la final de la presente edición, 'Tu cara me suena' activó el pulsador y, siguiendo el orden de clasificación, le otorgó el honor de arrancar a Mikel Herzog Jr., que tendrá que imitar a una estrella internacional de la talla de Camilo. A su vez, Baqueiro se adjudicó un desafío al tener que interpretar un tema de Paulina Rubio y Jiménez abrió la puerta a la última edición de Eurovisión con Tommy Cash.

Lista de imitaciones de la gala 12

Yenesi: Nicki Minaj

Goyo Jiménez: Tommy Cash

Manu Baqueiro: Paulina Rubio

Gisela Lladó: Rocío Durcal

Bertín Osborne: Lady Gaga y Bradley Cooper (Con un amigo)

Esperansa Grasia: Bad Bunny

Ana Guerra: Gloria Estefan

Mikel Herzog Jr.: Camilo

Melani García: JJ

Melani García en la gala 11 de 'Tu cara me suena 12'

Oleada eurovisiva

La imitación de Cash no será la única pincelada eurovisiva que nos deje la siguiente gala de 'Tu cara me suena', ya que la última ganadora, Melani, se meterá en la piel de, precisamente, el último triunfador del festival: JJ. Por su parte, Gisela recordará a Rocío Durcal, Osborne tendrá que traer un amigo para emular a Lady Gaga y Bradley Cooper en 'Ha nacido una estrella', Yenesi interpretará a Nicki Minaj, Esperansa Grasia a Bad Bunny y Ana Guerra a Gloria Estefan.