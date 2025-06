Por Redacción |

La décima gala de ' Tu cara me suena 12 Melani García , la joven promesa de la edición, se hizo con su tercera victoria con una increíble interpretación de Shakira . García celebró durante la noche su 18º cumpleaños, y al ganar la gala decidió,

Melanie brillló al interpretar 'Inevitable' de Shakira, consiguiendo un registro vocal que dejó sin palabras tanto al jurado como al público. Chenoa, miembro del jurado, la elogió afirmando que se trataba de "la mejor imitación de Shakira de la historia de este programa". La actuación, que cerró con una lluvia de confeti, le otorgó 24 puntos tras sumar las valoraciones del jurado y el público, distanciándola en el ranking del resto de sus compañeros.

Melani García y Yenesi junto a Manel Fuentes en 'Tu cara me suena 12'

A pesar de su merecida victoria, la cantante optó por ceder el premio de 3.000 euros a su compañera Yenesi, en reconocimiento a su apoyo al colectivo LGTBIQ+. "Yo quería hacer una cosa y es darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo, y quiero que al menos una gala pueda llevarse este dinero, así que a Yenesi", declaró. Yenesi, por su parte, donó el importe a la Fundación Eddy, que brinda apoyo y hogar a jóvenes del colectivo.

Las actuaciones que completan el podio

En segundo lugar se posicionó Mikel Herzog Jr., quién logró redimirse tras su actuación de la semana anterior al interpretar 'Killing me softly with his song' de Pitingo. Su interpretación le otorgó 22 puntos y también los elogios del jurado. "Esto se empieza a poner muy serio, yo empiezo a mirar ya quiénes estáis arriba (...) Os lo habéis ganado. Al igual que le he dicho a Melani que viene de otro planeta, a nivel masculino en esta edición, tú también vienes de otro planeta", señaló Chenoa entre aplausos.

Todos los concursantes de la décima gala de 'Tu cara me suena 12'

Por su parte, Ana Guerra, complementó el podio de la noche con 18 puntos gracias a su actuación como Jasmine junto a Raoul Vázquez como Aladdin. La gala también estuvo protagonizada por actuaciones memorables como la de Bertín Osborne, quien sorprendió con su transformación en El Sevilla de los Mojinos Escozíos, y Esperansa Grasia, que destacó como Connie Francis. Sin embargo, la gala perteneció a Melani, cuya trayectoria augura convertirla en la favorita para alzarse con el triunfo final de la 12ª edición de 'Tu cara me suena'.