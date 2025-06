Yenesi quita hierro al comentario tránsfobo de Lolita Flores en 'Tu cara me suena': "No había mala intención"

Por Redacción |

Aunque no es el tono habitual del programa, la duodécima edición de 'Tu cara me suena' se está convirtiendo en la más controvertida de su historia. El talent show de Gestmusic (Banijay Iberia) se caracteriza por su apuesta por el buen rollo con un entretenimiento blanco y familiar, que lleva conquistando a la audiencia desde hace casi 14 años, pero esta temporada se están viviendo momentos de cierta tensión en el plató. Sin duda, la protagonista está siendo la polifacética y talentosa Yenesi.

Lolita Flores durante su valoración de la actuación de Yenesi en 'Tu cara me suena 12'

El detonante de la última polémica ha vuelto a ser la queja realizada por la actriz de 'Mariliendre' durante la Gala 8, cuando confesó no sentirse valorada por los miembros del jurado: "Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa. Creo que ni esto es 'La Voz', ni 'OT'". Tras recuperarse del bajón y entregarse por completo en las siguientes entregas, Lolita Flores vuelve a abrir ese cajón durante la Gala 11, que Antena 3 emitirá el viernes 20 de junio y que ya está disponible en Atresplayer.

Después de la imitación de Yenesi como Isabel Pantoja, Lolita Flores ha querido aclarar las cosas con la concursante, pero no ha estado demasiado acertada. "Lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros, que ya estamos curados de espantos, sino a tus compañeros y sobre todo a la gente que hay detrás de ese pilotito rojo, porque tú además tienes una condición que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes volver a hacer", le recriminaba la cantante.

Yenesi junto un cartón pluma de Lolita Flores

Tras viralizarse este fragmento del próximo programa, el aluvión de críticas ha sido imparable. El desafortunado comentario de Lolita Flores ha sido calificado como LGTBIfóbico y tránsfobo por exigir una ejemplaridad en su forma de actuar que no se pide al resto, así como por utilizar la palabra condición para referirse a una identidad. Como cualquier otro ser humano, Yenesi puede equivocarse, y no se le puede imponer una responsabilidad añadida por su identidad. Esta presión incide en una idea extendida que debería desaparecer: que las personas del colectivo LGTBIQ+ solo merecen igualdad si son perfectas.

El comunicado de Yenesi

Ante las numerosas críticas a Lolita Flores, la concursante de 'TCMS' ha salido en su defensa con unas palabras publicadas en una historia de Instagram, intentando quitar hierro al asunto. "Respecto al vídeo que se está viralizando tanto, Lolita no es para nada tránsfoba ni muchísimo menos. De hecho, tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, pero no había ningún tipo de mala intención en ellas. En ese momento entendí perfectamente lo que me quería decir. Siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciendo", afirma Yenesi para zanjar la polémica del programa de Atresmedia.