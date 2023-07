Por Sergio Navarro |

Si echábamos cuentas, este viernes 14 de julio los espectadores de 'Tu cara me suena' podrían ver la Gran Final de la décima edición, pero parece que habrá que esperar una semana más. Antena 3 ha decidido hacer un pequeño paréntesis para ofrecer antes un especial de mejores momentos de la temporada, por lo que tendremos que esperar al 21 de julio para conocer quién gana.

La primera de ellas es Miriam Rodríguez, quien se clasificó ya en la Semifinal 1, mientras que los otros cuatro tuvieron que esperar a la segunda y lo consiguieron en este orden: Andrea Guasch

En el último programa emitido, los cinco finalistas desvelaron ya a qué artistas imitarán en la final, pues en esta ocasión pueden elegir ellos mismos. Miriam apuesta por convertirse en Lady Gaga; Guasch será Beyoncé y apunta: "Vine bailando y me quiero ir bailando"; Jadel se convertirá en Carlos Rivera y puede que el artista real esté también en plató; Merche será Natalia Jiménez cantando "Creo en mí"; y Alfred interpretará a Antony and the Johnsons con música en directo.

Con este retraso de una semana, coincide que se enfrentará la final al estreno de 'La última noche', el nuevo formato de Telecinco que sustituye al 'Deluxe' en la parrilla del viernes tras su cancelación. Puede que Antena 3 simplemente haya querido estirar la edición viendo los grandes datos que le está otorgando, pero también puede ser una estrategia para eclipsar lo nuevo de Mediaset.