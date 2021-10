No es la primera vez que los chistes del programa 'Bricoheroes' son señalados como hirientes, de hecho, estos han provocado rechazo dentro de TV3, la cadena en la que se emite el espacio, llegando incluso a censurarlos. En esta ocasión, la polémica surgió con un chiste que no fue emitido y que hacía referencia a la reina Letizia y a la princesa Leonor. Tal ha sido la magnitud de chascarrillo, que hasta la propia dirección del canal lo tacharon de "pedófilo, machista y misógino".

Pie de foto

Aunque los espectadores no pudieron ver el momento dentro del espacio, fue Peyu, uno de sus protagonistas, quien denunció en Twitter la censura de la cadena y subió la escena eliminada del montaje: "Lo que se verá a las 22.00 horas no es exactamente lo que nosotros creamos. Debemos acatarlo, pero no estamos de acuerdo", aseguró. En el vídeo en cuestión, el humorista respondía a la pregunta de qué haría si fuera muy rico: "Que me la chupe Letizia Ortiz", dijo sin pensárselo.

"És poc de ric, m'haguessis dit la filla..."

Que té la xupi una menor.



I n'hi ha que aquest "gag" no el troben censurable. pic.twitter.com/MJE02PNp61 — Silbis (@SioqueNofotis) October 25, 2021

Segundos después de la primera frase, Jair Domínguez dijo que "eso no era muy de rico" y añadió otro demoledor comentario: "Si me hubieses dicho la hija", comentó entre risas. En otro mensaje, Peyu quiso hacer otra reflexión sobre la manera en la que trabajan en su espacio: "Quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión", sentenció.

No és fàcil fer aquest tweet perquè probablement ens hi juguem feina i futurs projectes però com a creador del format i del guió d'aquest moment concret, vull compartir-ho per evidenciar que tenim un problema de llibertat d'expressió.????????? — Peyu (@enpeyu) October 24, 2021

TV3 condena el comentario

La reacción de TV3 a la publicación del humorista, subiendo la secuencia eliminada, no se hizo esperar. El director de la cadena pública, Vicent Sanchís, quiso zanjar el asunto: "En la escena no se habla de monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea", aseguró en una entrevista para Catalunya Radio. Además, calificó las palabras que utilizaron los cómicos: "Eso es machista, misógino e incluso pedófilo".

Sin embargo, el propio Peyu pudo rebatir las impresiones de Sanchís y contó que sí estaban "de acuerdo en eliminar la parte de la menor de edad, pero no en la parte sobre la reina Letizia". Ante este argumento, el máximo responsable de TV3 volvió a explicar las razones por las que no vió la luz la escena: "Era un pack. Ni la mujer ni la hija", sentenció.