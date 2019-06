TVE confirma el regreso de España a Eurovisión Junior 2019

Una de las noticias más esperadas por los eurofans se ha hecho por fin realidad. Mucho se ha hablado estos años de un posible regreso a Eurovisión Junior, pero hasta ahora, RTVE siempre había descartado esa posibilidad. Pues bien, tras trece años de ausencia, España volverá a participar en el festival musical infantil más importante del planeta. La cadena pública ha hecho ya oficial su participación en el Festival de Eurovisión Junior 2019 que se celebrará en Gliwice, una ciudad situada en la región polaca de Silesia.

María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior 2004

¿Repetiremos los buenos resultados?

Esta será la quinta vez que nuestro país participe en Eurovisión Junior y sin duda, la gran esperanza es que se repitan los buenísimos resultados cosechados en esas cuatro ocasiones. De esta forma, Sergio estrenó el paso de España por el concurso musical en el año 2003 con el emotivo tema "Desde el cielo", que le valió una gran segunda posición. Un año después, María Isabel fue la elegida para representar a nuestro país y sin duda, su resultado no pudo ser mejor y es que el mítico "Antes muerta que sencilla" le dio la victoria. Le siguió el año siguiente Antonio José, que con "Te traigo flores" repitió la segunda posición de Sergio, mientras que el último en representarnos fue Dani en el año 2006. El pequeño artista logró un muy buen cuarto puesto gracias a la canción "Te doy mi voz".

¿Cómo se elegirá a nuestro representante?

Por ahora la gran incógnita recae en cómo se elegirá al representante que liderará la candidatura española en este Eurovisión Junior 2019. Una de las opciones que podríamos encontrarnos es una preselección infantil de la que saliese elegida la canción y el artista que interpretaría en Polonia, pero sin duda, no es la única opción. Otra, también muy factible es que haya una elección directa y que la cadena decida directamente la identidad el artista que actuará en este eurofestival infantil.

Así será Eurovisión Junior 2019

El concurso musical infantil se desplaza esta vez a Polonia después de que Roksana Wegiel lograse alzarse con la victoria de Eurovisión Junior 2018. Lo hizo gracias a una espectacular actuación que protagonizó interpretando el tema "Anyone I Want To Be". El domingo 24 de noviembre es la fecha elegida para albergar el reconocido certamen musical que podremos ver en el Arena Gliwic (Polonia) y que ya cuenta incluso con lema: "Share the Joy" ("Comparte la alegría"). Con este eslogan se pretende transmitir el mensaje que trabajar juntos y unidos nos termina haciendo más fuertes y mejores y además es fundamental para conseguir la felicidad y alegría en nuestras vidas.