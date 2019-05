TVE presenta la 3ª temporada de 'Estoy vivo': "Nos la hemos jugado; destrozamos todo para volverlo a levantar"

Aunque no fue hasta abril de 2019 cuando se confirmó que 'Estoy vivo' tendría una tercera temporada, lo cierto es que ya llevaban cuatro meses trabajando en esta nueva tanda de capítulos. Así lo ha confirmado en el Showcase de RTVE, donde ha asistido FormulaTV, su propio creador, Daniel Écija. El equipo de la serie lleva desde enero creando lo que está por llegar y están seguro que va a sorprender a todos los seguidores de esta ficción.

Alejo Sauras, Daniel Écija y Alejo Sauras, entre el quipo de TVE y 'Estoy vivo'

Será en junio de 2019 cuando arranque el rodaje de esta nueva temporada que contará con fichajes de nuevos actores reconocidos internacionalmente, pero por el momento han preferido no desvelar sus nombres. De lo que sí que han asegurado los responsables de esta ficción es que "en la tercera temporada había que darle la vuelta a todo para seguir sorprendiendo. Nos la volvemos a jugar y es lo que va a pasar", promete Écija.

"¡Esto es la bomba!": Nuevos cuerpos que vuelven

Javier García, productor ejecutivo de RTVE ha recordado que cuando les llegó la serie a la cadena, ya les pareció "interesantísima", pero ahora explica que "cuando nos contaron el arranque de la tercera temporada dijimos: '¡Esto es la bomba!'". "Apostamos por el riesgo creativo", devela Guillermo Cisneros, coordinador de guion de la serie, quien añade que "tienes que abrir la mente, el corazón, mezclar géneros pero el secreto de la serie es que hablamos de personas normales a pesar de nuevos planetas, gente rara que pasa por ahí... y ese es el secreto".

Cisneros ha adelantado que en la tercera temporada "hay más cuerpos que vuelven y están íntimamente relacionados con Andrés Vargas. Lo hemos destrozado todo para volverlo a levantar, y hasta ahí puedo leer". A colación de esto, su creador Daniel Écija insiste en que "nos jugamos mucho con esta tercera temporada, porque es una serie muy loca".

Muy agradecidos a Televisión Española

Écija está muy satisfecho de poder haber sacado adelante este proyecto y agradecido a TVE por apostar desde un inicio en él. El creador recuerda que creyeron "rápidamente en la serie para podernos poner en marcha con esta formato tan valiente y difícil de acoger en cualquier cadena. Nos sentimos afortunados de trabajar con esta serie", confiesa.

Pero ahí no cesa su agradecimiento, pues Écija ha querido recalcar que "hay que ser muy atrevido por parte de la televisión pública para poner en marcha un proyecto tan diferente, pero es importante transgredir, aportar valores, ser divertido. El reto de buscar algo diferente con lo que llamar la atención en tu parrilla es arriesgado. Estar en la pública es algo especial.

El orgullo del reparto de la serie

En representación del reparto, han acudido a este evento Alejo Sauras y Alfonso Bassave. El primero ha hecho un repaso de la evolución de su personaje, el Enlace, que dice ser "uno de los mayores regalos de mi carrera". "La primera temporada fue un sueño hecho realidad porque pasa por todas las etapas que puede pasar una persona; en la segunda se me añadió poder contar la historia de un personaje, de dónde venía, por qué llega ahí... Muchas veces no se suelen resolver esas dudas y se contó de una forma muy amplia; y ahora estoy emocionado con la tercera porque va a ser más que la segunda y la primera. Cuando arrancamos la serie no sabíamos lo importante que iba a ser para nuestras vidas".

Alejo Sauras y Javier Gutiérrez, en 'Estoy vivo'

Por su parte, Bassave ha querido resaltar el gran trabajo de Javier Gutiérrez, el protagonista de esta ficción: "Es una actorazo y está donde está porque es donde tiene que estar. En momentos donde es tan importante ser el guapo o la guapa, demuestra que no cualquiera puede hacer cualquier tipo de personajes sin llegar a un nivel emocional como lo hace Javi", admite el actor quien confiesa que "en esta serie hay actores que multiplican ese guion y eso a uno le motiva para ponerse las pilas al tener enfrente actores como Javi, Anna Castillo...".

La repercusión internacional de 'Estoy vivo'

Rafael Bardem, el subdirector de ventas de formatos de RTVE ha hecho recuento nombrando que en toda Latinoamérica y en una cadena de pago de EEUU se emite la serie, pero además "hay tres adaptaciones en marcha: Italia, Francia y EEUU". Sin embargo lamenta que es "una pena porque la versión original es muy buena, pero es normal que cada uno quiera tener así su versión.

Por ello, y hablando de que es una serie que puede gustar en todo el mundo, Alejo Sauras reconoce que "una de las cosas que más llama la atención es que hablamos del amor y de lo que cada uno quiere para las personas que ama. El conjunto de los actores, a partir de unos guiones estupendos, hacemos que secuencias que podrían ser cotidianas resulten muy llamativa y eso, con las secuencias más locas, hace un cóctel que tanto gusta".

¿Tendremos cuarta temporada?

En esta presentación se ha explicado que en la tercera temporada se dará la vuelta a todo completamente, ¿entonces qué ocurrirá si hay una cuarta? No han querido adelantarse a estos hechos declarando que van "partido a partido y trabajando conforme a la marcha. Estamos tan contentos que querríamos hacer muchas temporadas, pero no decidimos hacer otra hasta que vemos que la anterior funciona porque ya sabemos cómo va el mercado", cuenta el director ejecutivo de TVE.