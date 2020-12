TVE responde a la petición de retirar 'Bob Esponja' o 'La patrulla canina' por sexistas

¿Promueven el sexismo las series de Clan? Un colectivo de Sevilla defiende que sí, y así se lo ha hecho saber a RTVE: "Reclamamos la retirada de series como 'La patrulla canina', 'Super Wings', 'Robocar Poli' o 'Bob Esponja' por considerar que vulneran la dignidad de las niñas y normalizan la discriminación por razón de género entre la infancia. El motivo es que en estas series los personajes femeninos no llegan al 15-20% del total, suelen ser secundarios, visten de rosa y son psicológicamente débiles." Recibida esta crítica, el ente público ha reaccionado en 'RTVE responde' justificando la presencia de estos contenidos y explicando su proceso de elección.

'Bob Esponja', una de las series cuya retirada ha sido solicitada

El encargado de emitir la respuesta oficial ha sido Yago Fandiño, director de Contenidos Infantiles de TVE, que defiende que conviene valorar la longevidad y evolución de estas series: "En el caso de 'La patrulla canina' ha habido mucha diferencia: empezó con tres protagonistas masculinos y uno femenino, pero ahora ya son tres y dos." Además, subraya que "con el tiempo la presencia de los personajes femeninos va variando", y que no hay que fijarse solo en la cantidad, sino que hay que prestar atención a la calidad: "En 'Bob Esponja' el único personaje que representa la razón, el sentido común y la ciencia es precisamente el personaje femenino, la ardilla Arenita."

En cuanto al estereotipo del color rosa en 'Super Wings' y 'Robocar Poli', Fandiño alude al origen asiático de esos títulos: "Son productos asiáticos, por lo que provienen de una sociedad que lleva un ritmo diferente." Aparte de esa sucinta explicación también recuerda el cambio que han vivido este tipo de contenidos. "No hace tanto había mucha más diferencia entre series para niños o niñas. Nosotros no vamos a emitir ninguna serie que sea puramente para niñas o niños. No nos interesa ese tipo de contenidos," explica el directivo, que zanja el tema del color rosa de manera rotunda: "Demonizar a una niña a la que le gusta el rosa tampoco es algo bueno. Tenemos que mostrar variedad y sobre todo no decir que si le gusta el rosa es una princesita, porque puede ser la más guerrera de todas."

¿Habrá cambios en la parrilla?

La petición que ha originado esta respuesta va acompañada de una sugerencia al ente público, ya que se propone la emisión de ficciones como 'Dora, la exploradora', 'Las tres mellizas' o 'Carmen Sandiego', que no perpetuarían esos estereotipos. No obstante, no parece que TVE vaya a coger el guante por el momento. "Analizamos cada año cientos de series infantiles y estas las hemos analizado. Algunas son muy buenas y otras no nos encajan. Igual por el tema de la representación femenina pueden interesar, pero el target no corresponde con el del canal," esgrime Fandiño, añadiendo que no sería positivo proceder a la retirada de las series que han generado la controversia: "Si retiráramos las series iríamos en contra de los intereses de los ciudadanos, ya que se han pagado con dinero de todos."

Aun así, el ejecutivo defiende a capa y espada los valores que pretende transmitir Clan con sus series: "Tenemos que buscar que tanto las tramas como los diálogos representen una visión de la sociedad, de los hombres y las mujeres que sea real, acorde a la sociedad en la que vivimos." Y por último, arroja luz sobre el proceso de selección de los títulos que se ponen a disposición de los niños y niñas españolas: "Tenemos en cuenta el código de autorregulación, que mide tanto el lenguaje, la violencia o los valores representados como la visión de género, que la trabajamos cada vez más con el Observatorio de la Igualdad de Televisión Española."