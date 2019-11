'Bob Esponja' contará con un spin-off musical de Calamardo en Netflix

El incesante lanzamiento de servicios de streaming ha llevado a Netflix a buscar nuevas asociaciones. La necesidad de contenidos originales incrementa a medida que la plataforma estadounidense va perdiendo licencias a favor de Disney, WarnerMedia y demás competidoras, y para cubrir esas carencias, ha firmado un acuerdo de desarrollo con Nickelodeon cuyos resultados van a dar mucho que hablar.

Calamardo y Bob Esponja

El primero de esos frutos será un spin-off de 'Bob Esponja' centrado en Calamardo, como informa The New York Times. Esa prolongación de la popular franquicia tendría un espíritu musical, apoyado en la hastiada actitud del vecino de Bob Esponja. Sin embargo, no ha trascendido más información sobre el proyecto, que servirá para ampliar el catálogo infantil de Netflix con el objetivo de apelar a uno de los públicos más codiciados.

En cuanto al acuerdo, se ha desvelado que podría haber supuesto un ingreso de 200 millones de dólares para Nickelodeon, por lo que Netflix no ha andado con medias tintas. La inversión se traducirá en películas y series de animación inspiradas en el vasto catálogo de la productora, y además se desarrollarán nuevas franquicias que nacerán en la plataforma de streaming.

Una relación sólida

Los primeros contactos entre Nickelodeon y Netflix se remontan a hace diez años, cuando la plataforma adquirió los derechos de emisión por streaming de 'Bob Esponja' y 'Dora la exploradora'. Ahora, esa relación será mucho más profunda y nos permitirá volver a visitar Fondo de Bikini, donde también podremos hacer una parada en la pantalla grande en 2020 cuando se estrene la nueva película de la carismática esponja.