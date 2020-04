TVE responde a VOX por las críticas a 'Diarios de la cuarentena': "No es un gasto de millones, ni mucho menos"

"Pensamos que ante esta crisis teníamos que ser proactivos y hacer de la debilidad virtud. Crear un espacio con el que la gente pudiese reírse, reírse de la propia situación como la mejor salida". Así surgió 'Diarios de la cuarentena' según Álvaro Longoria ("Campeones"). Suya fue la idea de "rodar" esta sitcom, con la particularidad de que fuesen los actores y actrices quienes se grabasen desde sus propias casas. A cada uno se les envió un móvil de gran resolución y un trípode. Todo para ofrecer "un reflejo de la sociedad durante el encierro desde un punto de vista optimista y positivo", resume el productor durante la presentación virtual de la serie.

Carlos Bardem y Cecilia Gessa, un matrimonio confinado

Producida por RTVE en colaboración con Morena Films, 'Diarios de la cuarentena' se estrena este martes 7 de abril, a las 22:05 horas, en La 1. Serán, en principio, ocho episodios de 30 minutos emitidos una vez por semana, pero tanto cadena como productora no se ponen límites. "Estar encerrados es el detonante, pero en el desarrollo es una serie de personajes, de tramas. Sabemos para qué se ha creado, pero no queremos coartar su futuro", afirma Fernando López Puig, director de contenidos de TVE, sobre lo que considera una muestra más de servicio público. "Es una serie pegada a la actualidad para transmitir buen rollo y enviar un mensaje de ánimo a la gente, ayudarles a llevar el confinamiento de la mejor manera posible. En la voluntad del servicio publico está entretener", recuerda.

Sobre la calidad de la producción, López Puig asegura que "ninguna serie en abierto se ha podido hacer con esta calidad y en tan poco tiempo". El mérito de un equipo reducido pero que dobla esfuerzos con guion y dirección de Álvaro Fernández Armero y David Marqués. "Todos estamos igual de involucrados en esta historia. Intentamos darle un toque humorístico y sanador a una situación que no es fácil", reconoce Armero, cocreador de 'Vergüenza' (Movistar+). David Marqués, que llevaba una semana encerrado antes del "estado de alarma" tras presentar síntomas, ha visto en la serie una puerta abierta a contar su propia experiencia. "Es un tema delicado. Álvaro (Longoria) quizá me llamó a mí porque ya habíamos tocado un tema delicado en "Campeones" de manera bastante victoriosa. Los actores nos empezaron a contar lo que les pasaba y eso también está en los guiones. Y cuando los espectadores lo vean y aporten sus experiencias, también cogeremos eso seguramente", explica el guionista.

A través de divertidos sketches cruzados, 'Diarios de la cuarentena' da cabida a diferentes perfiles para que todo el mundo pueda sentirse identificado. La serie se cuela en diez hogares formados por un matrimonio hastiado (Cecilia Gessa y Carlos Bardem); dos amigos inseparables separados (Gorka Otxoa y Carlos Areces); una casa, oficina, guardería y parque de bolas (Adriá Collado); un vecino atareado (Fernando Colomo); una pareja casual capturados por la cuarentena (Víctor Clavijo y Montse Plá); dos influencers viejunos (Fele Martínez y Mónica Regueiro), una adolescente y su familia (Carmen Arrufat), dos abuelos aislados (Petra Martínez y Juan Margallo) y una pareja en crisis (José Luis García Pérez y Cristina Alarcón).

Trabajo multiplicado para los actores

Esta producción no solo es atípica por la situación, también por el esfuerzo extra que supone al elenco y los guionistas. "Hacemos un episodio casi cada tres días", resume Álvaro Fernández Armero sobre unas dificultades, eso sí, bien recibidas con tal de entretener al espectador. "Escribes, ruedas, editas... En lo que habitualmente hay 60 personas de equipo ahora somos cuatro gatos. El equipo artístico somos nosotros y los actores, que tienen que ser además atrececitas, decoradores, maquilladores...", añade David Marqués.

Fernando Colomo da vida a un vecino atareado

Cristina Alarcón es una de las protagonistas dando vida a una chica que no deja de retransmitir todo lo que hace. "Siempre estado bastante preocupada por socializar y el confinamiento es el punto clave para que se pase el día conectada. Al contrario, su pareja (José Luis García Pérez, su marido en la vida real) vive el aislamiento de modo un tanto desolador. "Casi ni se ducha, está todo el día en chandal... Son polos opuestos. Antes coincidían poco y ahora entran en una crisis que veremos si tiene salida", define la actriz de series como 'Vergüenza' y 'B&b, de boca en boca'.

A sus 64 años, Fernando Colomo ha superado la brecha digital -"estoy haciendo un curso intensivo de tecnología", reconoce- para ponerse manos a la obra con lo que más le gusta hacer: actuar. "Me recluí unos días antes porque había tenido contacto con una persona contagiada. A mi hijo le ha pillado en la India y yo he pasado de estar totalmente melancólico a estar muy activo", reconoce respecto al soplo de aire fresco que ha supuesto la serie en su confinamiento. "El humor siempre es una ayuda para sobreponerse al miedo. Por eso, salvo en la parte tecnológica me siento muy cómodo", afirma encantado de participar.

Gorka Otxoa y Carlos Areces, dos amigos separados por la cuarentena

El toque de humor está asegurado con actores como Carlos Areces: "Pensaba que iba a tener tiempo para descansar y ponerme al día en cine y series, pero no, dejé una serie para ponerme con otra", asegura sobre la obligada cancelación del rodaje de 'El pueblo'. En 'Diarios de la cuarentena' interpreta, junto a Gorka Otxoa, a una pareja de amigos que intentará sacar el mejor partido de la cuarentena aun en la distancia.

"TVE no gasta, TVE invierte"

Lejos de los detalles de la producción, el estreno ha acarreado ciertas críticas a Televisión Española por emplear dinero público en realizar una ficción durante y sobre la cuarentena. Unas proclamas que han recogido partidos políticos como VOX, utilizando a los fallecidos como arma arrojadiza para poner en juicio la idoneidad del proyecto. "La serie intenta, con absoluto respeto, hacer más llevadera la situación" defiende Fernando López Puig como representante del ente.

"En unas circunstancias normales, 'Diarios de la cuarentena' no podría ser una serie de prime time, es muy barata para eso. No es un gasto ni mucho menos de millones", explica López Puig con respecto al presupuesto, a la vez que agradece el esfuerzo de actores, productores y guionistas. "Aquí nadie se va a hacer rico. Cuando vuelvan los tiempos normales volveremos a hacer series de prime time. Esto supone decir se puede hacer otro tipo de producción, adaptándonos y reinventándonos de una manera pasmosa. Y, desde luego, TVE no gasta, TVE invierte", recalca el director de contenidos.

En este sentido, el beneficio industrial de la serie irá destinado a Cruz Roja para ayudar en la compra de material sanitario. "No hacemos esta serie para ganar dinero, sino porque queremos ayudar", explica Álvaro Longoria. El productor ha desvelado que varios países se han interesado por el proyecto para adaptarlo a sus costumbres. "Ha habido muchísimo interés de productoras inglesas, francesas, estadounidenses... Es un formato innovador y les parece una buena forma de hacer ficción teniendo en cuenta que ahora mismo todo está parado", reflexiona.

El Ministerio del Tiempo, antes de verano

La crisis del coronavirus ha paralizado las producciones audiovisuales en medio mundo y TVE también sufre las consecuencias. Con todo, y a pesar de sufrir un pequeño retraso, 'El Ministerio del Tiempo' sigue en la rampa de salida. "Está en post-producción

y eso ha habido que llevarlo a los domicilios de los operadores. Es una serie de post-producción complicada, que conlleva un retraso, pero esperamos ponerla en antena antes de verano", asegura López Puig. En cambio, otra gran apuesta para esta temporada como 'HIT' tendrá que esperar. "Nos quedaban unos capítulos y hemos tenido que paralizar las grabaciones. Tenemos que replantearnos la parrilla", reconoce el director de contenidos seguro de que, cuando la situación mejore, "TVE reactivará la industria para dar trabajo a miles de profesionales".