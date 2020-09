Tyler Posey ('Teen Wolf') se crea una cuenta en OnlyFans y se desnuda para sus seguidores

Cada vez son más los rostros conocidos que se suman a la moda de OnlyFans, una plataforma que permite a sus usuarios acceder a contenido exclusivo, normalmente de índole sexual, si pagan una cantidad mensual estipulada por el dueño de la cuenta a la que quieran tener acceso. Tyler Posey, el actor que daba vida a Scott McCall en 'Teen Wolf', ha sido el último famoso en abrirse una cuenta en esta plataforma y lo ha celebrado subiendo un vídeo en el que aparece totalmente desnudo tocando la guitarra.

Tyler Posey

El intérprete ha promocionado su llegada a OnlyFans en su cuenta de Twitter, donde acumula más de dos millones de seguidores, con un vídeo donde promete "tocar la guitarra desnudo" y darle la oportunidad a todos los que se unan de convertirse en sus nuevos mejores amigos. En este teaser, Posey aparece tocando la guitarra sin ropa y muestra algunas fotos de sus brazos tatuados y de su torso. Para acceder a más contenido, hay que pagar la cuota de acceso a su perfil que cuesta 15 dólares al mes (algo menos de 13 euros) y donde, por ahora, ya hay seis posts disponibles.

El actor de 'Now Apocalypse' y 'Jane the Virgin' también ha explicado a través de un comunicado que fueron sus fans los que le animaron a unirse a OnlyFans porque siempre se lo pedían cuando comentaban sus fotos en Instagram. "Lo vi como una oportunidad realmente guay para estar incluso más cerca de mis seguidores y ser más real con ellos. En Onlyfans puedo hablar de cosas que quizás no podría de otra manera y conectar más con gente como yo", ha afirmado Posey.

I did it. Join me ;) pic.twitter.com/un78PJHpxd — tyler posey (@tylergposey) September 28, 2020

No es el único

Pero Posey no ha sido el único en crearse una cuenta en esta plataforma y es que hace unas semanas era Bella Thorne, su exnovia, la que daba la sorpresa uniéndose a este portal. Esta moda no es exclusiva de Estados Unidos y también ha habido famosos españoles que se han unido a OnlyFans para compartir contenido subido de tono, como es el caso de Mari Cielo Pajares, Jacobo Ostos o Daniela Blume. Pajares y Ostos llegaron incluso a visitar el plató de 'Sálvame' y de 'Sábado deluxe' para pedir respeto por su trabajo y tratar de normalizar una actividad que para ellos sigue estigmatizada.