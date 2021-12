Con el final de 2021, toca realizar diferentes balances sobre cómo ha sido el funcionamiento de las audiencias durante este año. En esta ocasión, procedemos a analizar cuál ha sido la presencia que las productoras que operan en España han tenido en las principales cadenas generalistas, tomando como referencia La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y laSexta.

Unicorn Content, La fábrica de la tele y Cuarzo Producciones (Banijay)

Unicorn Content, La fábrica de la tele y Cuarzo Producciones (Banijay) repiten como la primera, segunda y tercera productoras, respectivamente, con mayor porcentaje de horas emitidas, según indica el informe elaborado por Dos30' sobre datos de Kantar. Poco separa a las dos primeras, dado que Unicorn produjo el 19% de las horas emitidas, mientras que La Fábrica de la tele el 18,7%. A más distancia está Cuarzo, con un 7,1%.

Aruba Producciones cierra el año en cuarto puesto, ascendiendo dos, mientras que Globomedia (The Mediapro Studio) se posiciona en 5º lugar tras haber escalado dos posiciones también. Cabe señalar que este top 5 acapara en torno al 60% de la producción en televisión generalista. Cerrando el top 10 se encuentran Gestmusic (Banijay) (-1), Boomerang TV (+4), Martingala (+4), Warner (-1) y Bulldog (-6).

Zeppelin escala 17 puestos

De los puestos 11 al 20, encontramos varios datos a resaltar, como es la entrada de Bambú en el ranking o el hecho de que Zeppelin haya escalado 17 puestos. Además, Fremantle sube, con un 2,3% de horas producidas. El ranking quedaría así: Diagonal, Alma Producciones, Fremantle, Zeppelin, Catorce Producciones, Plano a plano, Mediacrest, Bainet, Bambú y 7 y acción.

Del 21 al 30, las productoras que más contenido han emitido han sido Shine Iberia (Banijay), La Coproductora, Fénix Media, Grupo Secuoya, Newtral, Ganga Producciones, Tesseo, The Good Mood, Boxfish y Producciones del barrio. Cerrando el top tenemos a Mandarina, Proamagna, Big Bang Media (The Mediapro Studio), The Mediapro Studio, Buendía Estudios, Contubernio, Zanskar Producciones, Brutal Media, DLO/Magnolia (Banijay) y Alea Media.