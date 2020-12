Atresmedia presenta 'FoQ: El reencuentro': "Haberlo realizado ahora es fruto de saber gestionar los egos"

'Física o química' vuelve a la vida después de casi una década con 'FoQ: El reencuentro', un evento especial de dos episodios de 50 minutos de duración cada uno. Con la excusa de que Yoli (Andrea Duro) se casa con su pareja, Oriol (José Lamuño), todos los compañeros del Zurbarán se reencuentran en la boda, llenando esta vuelta de emoción, de lágrimas, pero también de viejas rencillas que quedaron guardadas en el cajón y que muchos años después vuelven a destaparse.

Atresmedia ha presentado este especial que se estrena el 27 de diciembre en Atresplayer Premium en una rueda de prensa a la que han asistido miembros del equipo y la práctica totalidad de los intérpretes. "Quería dar las gracias a Antena 3 por hacer esta serie que yo pensaba que al enseñar el primer capítulo me iban a echar de la cadena", rememoraba Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Estudios, que se mostraba entusiasmada por haber tenido la oportunidad de recordar de nuevo lo que supuso 'Física o química'.

Parte del reparto de 'FoQ: El reencuentro'

Todos los intérpretes se han mostrado muy ilusionados con la oportunidad de volver a dar vida a los personajes con los que iniciaron sus carreras. "Es una oportunidad interpretar unos personajes que hicimos siendo muy pequeños, desde la intuición en muchos casos porque eran nuestros primeros papeles", afirmaba Leonor Martín, quien aseguraba que ha podido "retomar ese personaje con más madurez y herramientas como actriz". "Fue una época de nuestra vida muy importante que nos dio mucho a nivel profesional y personal. Fuimos una familia en ese tiempo y 10 años después, hemos vuelto a rodar y seguimos siéndolo", aseguraba Duro. "Es un regalo para este año que se ha parado y que no sabíamos si íbamos a trabajar", explicaba Angy Fernández.

Y es que 'Física o química' sigue resultando de interés a todas las generaciones que la siguieron y que "10 años después, hay gente que ha crecido y quiere verla", puntualizaba Ana Milán. "Con todo el contenido que hay en tantas plataformas, sigue siendo un referente y espero que lo siga siendo", explicaba Maxi Iglesias, a quien se le sumaba Adrián Rodríguez para contar que todavía siguen recibiendo mensajes de todas partes del mundo de gente que ve la serie. Sandra Blázquez, por su parte, aseguraba que "todos aquellos que los vieron, se van a seguir sintiendo identificados".

Ausencias y nuevos fichajes

Prácticamente todos los intérpretes originales de 'Física o química' estarán en el reencuentro, a excepción de Úrsula Corberó. Tal y como han confirmado en la rueda de prensa, no pudo unirse por motivos de agenda, pero sí que aseguran que "Ruth, por esencia, está en los dos capítulos". Por otro lado, Carlos Montero, creador de la serie, criticó en redes sociales que no hubieran contado con él para este proyecto ni que se lo hubieran comunicado. Montse García, directora de ficción de Atresmedia, ha asegurado que la ausencia del también cocreador de 'Élite' se debe a que existen contratos de exclusividad con Netflix, pero que han intentado reunir a todo el equipo original posible como Sonia Martínez o Juanma Pachón.

Por otro lado, estos especiales cuentan con los intérpretes originales, pero no con la segunda generación del Zurbarán. Martínez ha explicado que solo contaban con dos capítulos, de modo que era necesario "poner un poco de coto". No obstante, no se cierran a la opción de realizar una temporada más larga si 'Física o química: El reencuentro' funciona, lo cual ha sido pedido por algunos actores como Marc Clotet. Emilio Sánchez, gerente de vídeos y plataformas online, ha justificado que, en estos momentos, dos capítulos "era el formato que pedía la serie para su reencuentro".

Algunos miembros del reparto de 'FoQ: El reencuentro'

José Lamuño es el único actor principal del reencuentro que no formó parte de la ficción. Sin embargo, sí que tuvo su vinculación con la serie, tal y como él mismo ha contado: "Cuando llegué a Madrid, mi sueño era ser actor y 'Física o química' fue el primer casting que hice, pero no pudo ser. Pude compartir muchas experiencias con los chicos fuera de cámaras y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en otros proyectos. 10 años después, puedo trabajar en 'Física o química', un proyecto que ha marcado a una generación tan grande".

En todos estos años, muchos de los intérpretes se han mantenido vinculados, como el caso de Javier Calvo y Angy Fernández, que han trabajado juntos en "La llamada". No obstante, Maxi Iglesias ha afirmado que en estos 10 años ha habido mucha gente que no le ha llamado, aunque él tampoco a los demás. "El hecho de haber realizado el reencuentro ahora con la edad que tenemos es fruto de haber sabido gestionar muchas cosas, como egos", explicaba el actor. "Hemos estado cada uno en nuestras cosas, nos hemos visto, pero no todos".