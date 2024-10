'Gran hermano 19', blanco de las críticas por la llamativa y predecible salvación de Laura

Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano: El debate' alcanzó su sexta gala semanal con Ion Aramendi al frente y siete nominados en manos de los espectadores, tras la salvación de Jorge Pérez en los primeros minutos de la votación de la gala del jueves. Una lista que se redujo a cinco candidatos para la próxima expulsión, después de que Laura Vieguez Galera y Javier Mouzo fueran los siguientes salvados.

Los concursantes de 'Gran hermano 19', excepto Javier y Daniela, en la sexta gala del debate

, antes de una ya anunciada doble salvación., que resultó ser Manu Vulcán , después de una carrera contra Juan Luis Quintana Adrián Thiam , al ser los tres mejores de la prueba semanal. El gaditano le devolvía así el favor a su compañera, quien "tuvo el precioso gesto de salvarme el otro día", por lo que

Dicha salvación, sin embargo, no sorprendió a gran parte de la audiencia, que enseguida desconfió del resultado de la carrera entre Juan, Manu y Adrián, puesto que no hubo cronómetro en la pantalla ni se explicaron las faltas del tercero, como sí pasó en el caso del primero, quien tiró dos vallas y no saltó por encima del charco. Aún así, ambos sumaron doce segundos a su marcador, mientras que Manu, según el programa, no cometió falta alguna y obtenía así la posibilidad de salvar a Laura, algo que muchos ya habían previsto incluso antes de que se celebrase la gala.

La audiencia cada vez que el programa consigue salvar a Laura:



#GHDBT6pic.twitter.com/gNRdaxtLb0 — WONDER ARAN RHAENYRA ???????? ?????????????????? (@tzantzi) October 13, 2024

Nos han quitado la fantasía de hacer historia y que Laura fuera la primera expulsada oficial, como su madre #GHDBT6 pic.twitter.com/LjW2qEmBtd — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 13, 2024

Que el programa proteja tanto a Laura no hace más que aumentar las ganas de querer verla expulsada. #GHDBT6 pic.twitter.com/wWL227Udk2 — ??????????? (@PirataGH) October 13, 2024

wow ha ganado la única persona que podía salvar a Laura qué sorpresa#GHDBT6 pic.twitter.com/P9XXW1IrD4 — mario | maiquista era ???????????? (@talkaboutshows_) October 13, 2024

La penalización es: tiene que ganar el BigBro Manu porque hay que salvar a Laura. #GH13O #GHDBT6. pic.twitter.com/g6nmzzFyWl — r o u s ? (@R_Myriam) October 13, 2024

Una semana más en la que LAURA está NOMINADA y es SALVADA



Que DESCARADOS sois, que no se note de QUIÉN es HIJA



Define ENCHUFADA #GHDBT6 pic.twitter.com/P4eSzTK0lL — not misa ? (@notmisax) October 13, 2024

El tongazo de Gran Hermano para salvar a Laura es vergonzoso.



Qué casualidad que el único sin fallos ha sido Manu.



¿Dónde estaban los cronómetros? #GHDBT6 — kroos (@GHKroos) October 13, 2024

EL ROBO DE @ghoficial para salvar a Laura lol

Edi fue más rápido que Manu... #GHDBT6 — Khal ???? (@PuraSombra_) October 13, 2024

Javier, salvado al ser el menos votado

A dichas quejas, además, se sumaban las acusaciones sobre un posible favoritismo hacia la sevillana por ser hija de María José Galera, dado que era la segunda vez que el poder del Big Bro la libraba de la nominación, después de que ella se salvara a sí misma. Esas ventajas, además, se dan después de que Laura fuera una de las primeras "expulsadas", cuando existía la casa secreta, lo que ha multiplicado las quejas de aquellas que la quieren fuera del reality.

Mientras, Javier fue el segundo salvado de la noche aunque, en su caso, se debió a que contaba con el menor porcentaje de votos en su contra, un 7%, por detrás de un empate a 8%, un 9% y el liderazgo del 24% y el 44% de los nominados en cabeza, por ahora desconocidos. Cifras que corresponden a Adrián, Daniela Cano, Edi Insua, Silvia Rolek y Nerea Minguela, aún en manos del público.