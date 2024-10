Por Beatriz Prieto |

La sexta gala de 'Gran Hermano 19' se celebró la noche del jueves 10 de octubre, en la que Juan Luis Quintana vio concluido su concurso al perder su duelo contra Javier Mouzo. Como cada jueves, el resto de habitantes de la casa se enfrentó a una nueva ronda de nominaciones que la organización volvió a dar un giro de tuerca una vez más para desmontar sus estrategias, lo que dejó en peligro de expulsión a Javier, Adrián Thiam, Daniela Cano, Edi Insua, Silvia Rolek, Nerea Minguela, Laura Vieguez y Jorge Pérez, quien cerró la noche por todo lo alto al ser el primer salvado.

Los concursantes tras las nominaciones de la gala 6 de 'Gran hermano 19'

Luis y Adrián erandespués de ganar un juego en ' Gran Hermano: Límite 48 horas '. No obstante, dicho privilegio dependió de sus compañeros, quienes protagonizaron una frenética carrera de idas y venidas con aletas para ir colocándoles flotadores, hasta que

A continuación, el programa pidió a los concursantes que formaran parejas, de las cuales, uno de sus integrantes quedaría nominado por acuerdo de ambas partes. Javier y Vanessa Bouza inauguraron la ronda de decisiones, en la que el gallego repitió, como en la gala inaugural, "sacrificándose" por su mujer. Mientras, en el dúo de Óscar Landa y Adrián, fue el catalán quien se puso en la palestra al considerar que "Óscar está mejor aquí y es mayor apoyo para Maica y más personas". "Asumo yo la responsabilidad de estar nominado", afirmó el boxeador.

Estas nominaciones VAN A SER MUY FUERTES ???? #GHGala6 pic.twitter.com/m0LHDaJS6g — Gran Hermano (@ghoficial) October 10, 2024

VIOLETA INMUNE ????



???? Si estás feliz por esta noticia

?? Si hubieras preferido a otra persona#GHGala6 #GH10O pic.twitter.com/XYkY4iGcfi — Gran Hermano (@ghoficial) October 10, 2024

Jorge, primer salvado

Más extenso fue el debate entre Maica Benedicto y Daniela, hasta el punto de que ambas propusieron a Jorge Javier Vázquez que fuera él quien escogiera. Finalmente, tras estar a punto de ser nominadas las dos, fue Daniela quien venció en la disputa y repitió como nominada: "Si el público me quiere, me quiere, me voy a quedar". Misma discusión habrían mantenido Edi y Ruvens Pérez antes de llegar a la sala de expulsión, donde el primero dejó claro su descontento ante el sacrificio de su compañero.

Conscientes de lo que podría pasar, las hermanas Rolek decidieron dividirse par formar parejas con Nerea y Luis, respectivamente, y acordaron sacrificar a uno de cada pareja "sentimental", lo que dejó a Nerea y Silvia nominadas. En el turno de Manu Vulcán y Laura Vieguez, la sevillana tomó la iniciativa, confiada con "que mi gente me salve", antes de que Violeta y Jorge Pérez cerraran la ronda. La manchega se mostró entonces dispuesta a ceder su inmunidad a su compañero, dado que "la semana pasada salió nominado por mi culpa", pero el gallego se negó a aceptarlo y repitió en manos de la audiencia, cuyos primeros votos propiciaron que Jorge se cayera de la lista al ser el menos votado.