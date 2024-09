Por Joan Centelles Martínez |

Maite Benítez se está convirtiendo en la protagonista indiscutible de la mayoría de discusiones que la casa de 'Gran Hermano 19' ha vivido en su primera semana de concurso. Después de algún que otro enfrentamiento con Óscar Landa, la cántabra ha tenido un desencuentro con Vanessa Bouza, a la que no soporta, en una discusión que ha terminado por salpicar a concursantes como Edi Insua.

Daniela, Vanessa y Maica en 'GH'

Todo comenzó en el baño, cuando Maite les preguntó a Vanessa, Maica Benedicto . Sin embargo, Vanessa se lo tomó como un ataque, y les dijo a sus compañeras: "". Momentos después se veía las caras con Maite, que aseguraba que solo les había preguntado y que no entendía por qué se habían puesto así. "", le dedicaba Vanessa a Maite mientras esta se defendía.

El enfrentamiento entre ambas hizo que Vanessa rompiera a llorar. "Es una sinvergüenza, porque busca la provocación constante (...) Estoy hasta los cojones. Creo que no pido tanto: respeto", les decía a sus compañeras en el confesionario. Momentos después, la gallega compartía con más habitantes de la casa lo sucedido y le preguntaba a Edi, que aseguraba: "Si sale una de las dos expulsadas vais a intuir como se ve desde fuera". Estas palabras no sentaron nada bien a Vanessa, que le preguntaba: "Me tengo que ver con Maite en una nominación, ¿eso me estás diciendo?".

Vanessa, Edi y Maite en 'GH'

Tras el comentario, el concursante optó por recular y no posicionarse: "Tú tienes tú versión y Maite la suya. Yo no sé lo que pasó. ¿De qué vale mi voto y explicación? Los conflictos que tengáis solucionadlos vosotros, no queráis añadir gente. Parece que estáis buscando aliados". Edi metió todavía más la pata con estas últimas palabras, que molestaron a Vanessa: "Yo no busco aliados, eh, yo intento hablar con vosotros que sois mis compañeros", le decía. "¿Qué quieres que le hable a la lámpara? ¿Entonces para qué te tengo en el concurso?, expresaba entre lágrimas en el confesionario.

"Estoy dolida"

Después del rifirrafe, Edi fue en búsqueda de Vanessa, que se encontraba en el baño disgustada por lo sucedido. "Me has dicho que parece que quiero que te posiciones. No te lo pedí", le expresaba ella a su compañero. "¿Y por qué es importante mi opinión?", se seguía preguntando Edi. "Al final, estás exponiendo a alguien que no tiene nada que ver con el tema", se reafirmaba él. "Estoy dolida", le confesaba finalmente Vanessa, que no sabía ya con quién hablar del tema.

"Parece que no puedo estar bien con toda la gente", se quejaba Edi en el confesionario. Momentos después, Maite volvía a escena para terminar la discusión. "¿Te estás riendo? ¿Te causa gracia? Tú disfrutas viendo sufrir a la gente", le expresaba molesta Vanessa a Maite, que optó por abandonar el baño. "Yo, sin comerlas ni beberlas, me veo ahora aquí involucrado en algo que no iba conmigo", zanjaba finalmente Edi.