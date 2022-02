La celebración del Benidorm Fest ha sido un rotundo éxito para todas las candidaturas, dándoles una repercusión que les ha permitido aumentar exponencialmente su reconocimiento entre la sociedad, así como el número de reproducciones de sus temas. De hecho, el grupo Varry Brava se ha ofrecido a la organización de Eurovisión 2022 para actuar como artistas invitados.

Varry Brava

Óscar Ferrer, Aarön Sáez y Vicente Illescas se dirigieron directamente a la RAI, televisión pública italiana, para llevar su tema "Raffaella" al escenario de Turín: "Vale, probemos a empujar desde aquí todos a ver si llega", comenzaron exponiendo a través de su perfil de Twitter. Asimismo, no quisieron perder la oportunidad de comunicar su participación en nuestra preselección para hacer fuerza: "Tenemos una tema homenaje a Raffaella Carrà", prosiguieron.

Además, hicieron alarde de su particular sentido del humor para terminar de convencer a los directivos del Festival: "Majos, limpios y no hacemos ruido. ¿Nos lleváis?", finalizaron. Evidentemente, las redes sociales no tardaron en reaccionar positivamente a esta petición, con la cadena española TEN ofreciéndose a colaborar: "¿Necesitáis ayuda?", respondieron desde su perfil oficial.

Vale, probemos a empujar desde aquí todos a ver si llega. Señores de @RaiUno @eurovision_tve @Eurovision tenemos una tema homenaje a Raffaella, hemos sido finalista del BenidormFest, y queremos ir a tocarla a Turín, de invitados. Majos, limpios y no hacemos ruido. ¿Nos lleváis? pic.twitter.com/3wNwbElP5D — Varry Brava (@varrybrava) February 1, 2022

Cabe destacar que Varry Brava consiguió clasificarse durante la Semifinal 1 del Benidorm Fest con 74 puntos, siendo la tercera opción para el televoto. Tres días después, su curiosa puesta en escena les permitió lograr una sexta posición en la Final, quedando por detrás de Blanca Paloma y adelantando a Xeinn. ¿Conseguirán este billete para poner voz a su tema delante de más de ciento ochenta millones de espectadores?

Raffaella Carrá, un rostro muy eurovisivo

La cantante es parte de la historia musical y televisiva tanto de nuestro país como de Italia. Televisión Española (TVE) contó con ella a lo largo de su existencia para formar parte de sus programas e incluso llegó a ser la presentadora de 'Salvemos Eurovisión 2008' o la gala por el 60º aniversario del nacimiento de la pública. Por otro lado, estuvo en el listado de posibles maestras de ceremonias para el Festival de Eurovisión 2022.