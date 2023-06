'¡Vaya vacaciones!' anuncia a Aguasantas y Juan José Peña como tercera pareja confirmada

Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 13 de junio, durante la emisión de la decimoquinta gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en Telecinco, el reality aprovechó la presencia de Alma Bollo y Manuel Cortés para anunciar a la que fuera la tercera pareja confirmada oficialmente como parte de '¡Vaya vacaciones!': Aguasantas Vilches y Juan José Peña.

Manuel Cortés descubre en 'Supervivientes' el fichaje de Aguasantas y Juan José por '¡Vaya vacaciones!'

Al conectar con Bollo antes de que esta pisara el plató, Carlos Sobera le explicó el próximo estreno del reality de Luján Argüelles , tras lo cual, porque os quiero presentar a la que va a ser la tercera pareja". El programa emitía entonces el breve vídeo de presentación de

"Necesitamos entrar en '¡Vaya vacaciones!' porque nuestros ex han participado en 'Supervivientes' y hemos tenido unas situaciones muy estresantes", reconocía el segundo, sin rodeos. Ambos señalaron haber vivido "situaciones muy incómodas", al igual que habían pasado un tiempo separados por ello, dado que "nos han cuestionado muchísimo también como pareja". "Es normal, ¿qué quieres?", apuntó Vilches, en unas imágenes a las que tanto Bollo como Cortés estuvieron atentos.

La siguiente pareja, el 15 de junio

La sevillana no pudo contener la risa: "¡Vaya vacaciones que necesito yo!". "Lo único que creo es que la gente se retrata por sí sola", comentó por su parte Cortés, en referencia al comentario de Peña sobre el motivo de su fichaje por el reality, antes de reírse también. "La presentación me ha encantado. Los conocemos muchos, sobre todo España. Somos los ex y eso, pues nada", remató su hermana, momento en el que Sobera desveló que la siguiente pareja se daría a conocer durante la gala de 'Supervivientes' del jueves 15 de junio.