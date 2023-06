Por Beatriz Prieto |

Aprovechando la décimo quinta gala de 'Supervivientes 2023' del jueves 8 de junio, Telecinco dio el pistoletazo de salida oficialmente de '¡Vaya vacaciones!', su reality veraniego a cargo de Luján Argüelles, con quien Carlos Sobera conectó en directo. Fue entonces cuando la presentadora anunció a la primera pareja confirmada oficialmente: Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, hija y exmujer de Ginés Corregüela.

Carlos Sobera habla con Ginés Corregüela del fichaje de su hija y su exmujer por '¡Vaya vacaciones!'

Durante su intervención en 'Supervivientes',, "con todas las comodidades y lujos". "Vamos a vivir con nuestras celebridades unas vacaciones diferentes", explicó la presentadora, tras lo cual añadió que. Entre dichos concursantes, hace varios días, estarían Makoke y su hijo, Javier Tudela , según dejó caer Kiko Hernández en ' Sálvame ', aunque aún no han sido confirmados de forma oficial.

Escuchar a @LUJAN_AR y tener el hype por las nubes ????#VayaVacaciones es el nuevo reality de Telecinco ????@vayavacaciones pic.twitter.com/Ka90SGj0qq — Mediaset España (@mediasetcom) June 8, 2023

PRIMERA PAREJA DE #VayaVacaciones ????



Miriam Corregüela ???? Isabel Hurtado pic.twitter.com/93QeLwUrnC — Mediaset España (@mediasetcom) June 8, 2023

"Ellos vienen cargados de una enorme presión mediática, siempre asistiendo a sus legiones de fans y aquí tienen que cambiar el chip: ahora, el cliente siempre tiene la razón y hay que estar pendiente de todas sus exigencias", prosiguió Argüelles, confirmando así la base de la mecánica del reality, tras lo cual dio paso a la primera pareja confirmada de forma oficial: Miriam Corregüela y su madre, Isabel Hurtado. Dos nombres a los que el programa sumaría el segundo par durante la emisión de 'Fiesta' del domingo 11 de junio.

"Están ahí gracias a mí"

Aprovechando la presencia del padre y el exmarido de ambas mujeres en plató, Sobera quiso saber si Ginés estaba al tanto de su fichaje en el reality: "Sí. No me dio tiempo a hablar con ellas". Asimismo, el jienense negó sentir algún miedo de lo que ellas pudieran destapar de él e incluso manifestó que "está ahí gracias a su padre". "Es bueno que le den", añadía Yaiza Martín, su actual pareja, con quien ahora mismo está conviviendo en el pisito de 'Solos', el reality de MiTele Plus.