Por Fernando S. Palenzuela |

Las cadenas se han volcado desde primera hora de la mañana con los estragos ocurridos a causa de la DANA que ha dejado más de 70 muertos entre Valencia, Albacete y Andalucía. La trágica actualidad está centrando los magacines y espacios de información, como 'Y ahora, Sonsoles', que ha visto ampliada su duración de las 15:45 a las 21:00 horas para informar de la última hora de la tragedia.

Durante los primeros minutos del programa, la presentadora daba paso en una conexión en directo a. Después de contar su experiencia sobre cómo está viviendo los destrozos materiales y las pérdidas humanas, le ha pedido la palabra a Y ahora, Sonsoles

"Te pediría, ya que tienes voz, que el Gobierno deje de una puta vez de hacer 'Sálvame deluxe'. Que no queremos un gobierno de 'Sálvame deluxe', que se critiquen, que se tiren pelotas unos a otros", clamaba Carmina ante el micrófono de 'Y ahora, Sonsoles'. "Queremos un gobierno que nos cuide, que prometa lo que nos ha dicho, y me da igual que sea del PP, del PSOE, de Vox, del que quiera aparecer. Me da lo mismo. Pero no es justo, que estas vidas se podían haber salvado".

La política como espectáculo

La vecina de Letur volvía a incidir en esa comparación entre el modo de actuar de los políticos con el extinto programa de Telecinco: "Que dejen de hacer 'Sálvame deluxe', que se ocupen de verdad de lo que tienen que hacer. Que a mí me da igual una mesa redonda donde todos se lleven la mano a la cabeza. Que pongan actuaciones antes".

Poco después, insistía de nuevo, pero explicaba su referencia: "Por favor, dejen de hacer un 'Sálvame deluxe'. Y mis respetos al programa, ¿eh? Pero bueno, es una forma de identificar la política que se está haciendo hoy en día". "Entiendo perfectamente, Carmina, lo que quiere decir: es esa política espectáculo", la apoyaba Sonsoles Ónega antes de despedirla para seguir tratando la última hora.