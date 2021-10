Manu Ríos lleva familiarizado con la pequeña pantalla desde que tenía once años. Sin embargo, el gran público conoce su figura gracias a su participación en la cuarta temporada de 'Élite'. En la ficción de Netflix, el actor ha sido el tercer vértice de un triángulo amoroso junto a Omar (Omar Ayuso) y Ander (Arón Piper), protagonizando imágenes subidas de tono que han dado la vuelta al mundo. No obstante, el manchego ha vuelto a ser noticia por la presunta filtración de un desnudo integral, pero, ¿es realmente él, otra persona o se trata de un montaje?

Manu Ríos

Con un primer vistazo, la imagen en cuestión no permite saber con seguridad si es el influencer o no. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han puesto en marcha un minucioso análisis de la instantánea. Tras el revuelo, muchos han sido los que han dictaminado que la persona que aparece en la imagen no es Manu Ríos, pues el intérprete de Patrick no lleva ningún tatuaje, mientras que el protagonista de la fotografía luce uno en el pecho.

La sorprendente instantánea ha provocado una oleada de incertidumbre entre los seguidores del también modelo. De hecho, algunos de ellos se han llevado una decepción al saber que no se trata del actor. El joven que aparentaba ser Ríos es realmente un modelo británico que comparte contenido explicito a través de su perfil en OnlyFans. Lo cierto es que algunas personas han advertido un "cierto parecido" entre el natural de Reino Unido y Manu Ríos.

Su éxito tras 'Élite'

El castellano-manchego vive uno de sus mejores momentos profesionales. La popularidad que alcanzó gracias a su papel en 'Élite' le ha llevado al éxito internacional, abriéndole las puertas de nuevos proyectos. El actor, que debutó en la profesión en el año 2014 dando vida a Mauri en 'El Chiringuito de Pepe' de Telecinco, se encuentra inmerso en el rodaje de 'La edad de la ira', una de las nuevas producciones de Atresplayer Premium. Paralelamente, Ríos continúa cerrando colaboraciones como modelo junto a marcas de prestigio como Prada y, recientemente, se inició en la industria musical, pues estaría "experimentando" para lanzar un sencillo o álbum debut.