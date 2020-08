Verdeliss, víctima de un delito de suplantación de identidad para una estafa en redes sociales

Los estafadores que intentan cometer algún tipo de engaño a través de internet, suelen utilizar caras populares (evidentemente, sin su permiso) para dar mayor credibilidad. En ocasiones, se hacen pasar por famosos, captando el interés de todos sus seguidores que, rápidamente, pueden caer en las trampas al fiarse de lo que promociona su supuesto ídolo.

Verdeliss y el anuncio de la estafa

Una de las últimas suplantadas ha sido Verdeliss, quien ha denunciado públicamente que alguien ha creado un perfil en Facebook con su identidad. A través de esta red social, la (supuesta) influencer incitaba a registrarse en una web y dar el número de teléfono para poder conseguir mil euros que ella regalaría para "compartir la felicidad con fieles seguidores". La auténtica Verdeliss se ha pronunciado en su Instagram, para desvelar que se trata de un fraude.

"Me comentáis muchas que os ha llegado esto por Facebook. Ya han borrado la cuenta, pero desde aquí alerto a quien haya rellenado sus datos: NO SOY YO. Tomad las medidas necesarias de prevención", comenta Verdeliss para todos sus seguidores, a quien también manda este mensaje: "Y para quien en un futuro pueda encontrar un anuncio similar... jamás sería ese mi proceder. No participo en este tipo de actividades".

Desconfiad de las cuentas no oficiales

Verdeliss es una experta en redes sociales y su 1,3 millones de seguidores son testigos de ello. Por ello, aparte de contar lo ocurrido, ha querido mandar un mensaje a todos ellos con intención de que nadie sea estafado: "Porfi, desconfiad siempre como primera opción cuando la cuenta no sea la oficial. Asco de seres que utilizan con malas artes las redes".