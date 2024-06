Cristina Tárrega no estará sola al frente de lo nuevo de 'La vida sin filtros': Este será el copresentador

Por Joan Centelles Martínez |

La segunda temporada de 'La vida sin filtros' aterriza el sábado 15 de junio a la noche de Telecinco. Cristina Tárrega toma de nuevo las riendas del programa de testimonios, que llega con una temporada cargada de novedades, pues un nuevo copresentador y colaboradores acompañarán a la presentadora en la búsqueda de las historias más insólitas e impredecibles.

Antonio Santana, copresentador de 'Socialité'

El nuevo copresentador de Socialité . Llega al formato con una misión concreta:. Entregas en las que Alessandro Lecquio . Además de estos rostros reconocidos, expertos en diferentes materias acompañarán cada semana el tratamiento de los testimonios.

A las novedades de esta segunda temporada se suma una sección inédita: "El secreto de mi vida". En ella, los protagonistas podrán compartir sus mayores confidencias y, tras esto, serán ellos quienes decidan revelar o no su identidad. "Se dice que todos guardamos al menos 13 secretos de los cuales cinco no los desvelamos nunca en la vida", cuenta la presentadora sobre esta nueva sección. "Los protagonistas nos cuentan secretos que no damos crédito".

Nuevas temáticas

Herencias, traiciones, estafas y desencuentros familiares son algunos de los temas que protagonizarán las nuevas entregas de 'La vida sin filtros'. "En esta nueva temporada hay testimonios muy impactantes que van a dejar al espectador boquiabierto", ha prometido Tárrega. La presentadora también ha puesto en valor la sección '100 segundos', otro de los emblemas del programa. "Para mí siempre es una experiencia maravillosa (...) No descarto participar en ella algún día", ha asegurado.