'La vida sin filtros' comienza su promoción aprovechando la polémica con Cristina Tárrega

Por Toño García Rodríguez |

Telecinco arranca ya la promoción de la nueva temporada de 'La vida sin filtros', el programa que conduce Cristina Tárrega. Aunque hace unas semanas se confirmó su renovación por una segunda temporada, no ha sido hasta ahora cuando la cadena principal de Mediaset ha comenzado a buscar historias desconocidas a través de anuncios donde facilitan el número de teléfono de contacto.

Cristina Tárrega promociona 'La vida sin filtros'

La presentadora del nuevo magacín anunciaba este viernes 17 de mayo que Tárrega habría acudido a las instalaciones de Televisión Española en busca de un nuevo proyecto por el que abandonar Mediaset. La corporación ofreció a la presentadora un hueco como concursante de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', donde, según Patiño, cobraría 15.000 euros semanales. Sin embargo, Telecinco confirmó el regreso de 'La vida sin filtros' y Cristina Tárrega rechazó la oferta de la pública.

Consecuencias en Mediaset

Según reveló Kiko Matamoros, Mediaset habría tomado cartas en el asunto tras conocer que Cristina Tárrega quiso ofrecer trabajo a los colaboradores, ignorando los vetos de la cadena. Por ello, desde el plató de 'Ni que fuéramos' quisieron pedir disculpas a la presentadora y aseguraron que su intención no había sido querer ocasionarle ningún problema con la cadena. No obstante, Tárrega no dejó de ser protagonista de los primeros "bombazos" de la nueva etapa de los excolaboradores de Telecinco.