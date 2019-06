Violeta Mangriñán hace su primera aparición tras dejar 'Supervivientes 2019' reafirmando su amor por Fabio

El paso por 'Supervivientes 2019' de Violeta Mangriñán ha sido toda una odisea. Desde un romance inicialmente prohibido hasta una enfermedad en la vesícula que le ha hecho tener que abandonar Honduras. Teniendo en cuenta que la partida de Mangriñán no ha sido voluntaria, el programa le ha ofrecido poder volver el año que viene para acabar su experiencia como superviviente.

Violeta Mangriñán tras su abandono de 'Supervivientes'

Así pues, Violeta Mangriñán tiene que volver a España, pero, antes de hacerlo, el programa 'Mujeres y hombres y viceversa' ha podido hablar en exclusiva con ella y este ha emitido las declaraciones de la extronista. "Yo me vine de España dejando mi móvil en la guantera diciéndole a mi ex que lo amaba y me cambió todo", empezaba diciendo la joven, explicando cómo le ha cambiado la vida en la isla. "Nos empezamos a gustar desde el principio. Ha sido una historia mágica", añadía refiriéndose a Fabio Colloricchio.

"Amo a Fabio, le quiero. Todo lo que hemos vivido ha sido surrealista", confesaba sin avergonzarse Violeta Mangriñán. "Fabio me ha conocido de la peor forma, vomitando, con bigote y con entrecejo", decía la exconcursante entre risas. "Si hemos superado todo esto y no ha podido con nosotros, sino que al revés, yo creo que en la calle va a ser genial", comentaba esperanzada Violeta Mangriñán.

Sus siete deseos juntos

La joven también confesaba que comparte una lista de deseos con el argentino que piensan cumplir en cuanto él salga de 'Supervivientes 2019'. "Un tatuaje juntos, una ruta gastronómica por Madrid, una tarde de cine. Vernos en Ibiza este verano con sus amigos y mis amigas. Nos vamos a Nueva York en septiembre. Ir a Argentina a conocer a su familia y, por último, ir a Valencia a conocer a la mía", enumeraba Violeta Mangriñán.