'Supervivientes 2019': Violeta Mangriñán entra por teléfono en 'Conexión Honduras' y aclara su estado de salud

La gala de 'Supervivientes 2019' del pasado jueves contó con una gran ausencia. Violeta Mangriñán apenas pudo hacer su entrada en La Palapa, pues en el primer corte publicitario la concursante fue evacuada por una fuerte bajada de tensión. Al final de la noche, el reality show comunicó que la joven iba a ser apartada de la convivencia durante unos días.

Nada se ha sabido hasta este domingo sobre el estado de salud de Violeta. El programa ha comenzado su debate dominical aclarando que la joven continuaba concursando en el reality a pesar de no poder volver con sus compañeros por el momento. La propia Violeta entró por teléfono en directo para aclarar su verdadero estado de salud, una circunstancia poco común, pues la intervención de un concursante apartado suele ser en primera persona y frente a las cámaras.

El principal interés de Violeta no era otro que tranquilizar a sus seres queridos: "Quiero tranquilizar a la gente que me quiere, estoy mucho mejor. El médico, la producción, dirección y todos los miembros de este equipo me han tratado súper bien". La concursante explicó su situación actual, a la espera de recibir los resultados de unas pruebas médicas: "Ha quedado bastante claro que yo quiero continuar", aseguraba la joven.

A pesar de encontrarse mucho mejor, Violeta ha pasado un fin de semana muy complicado. De hecho, la joven asegura no recordar nada de lo que ocurrió el jueves cuando fue evacuada: "En cuanto cortaron a publicidad es que ya no me acuerdo de nada más. Ayer estuve con goteros, pero hoy estoy muchísimo mejor y ya no he vuelto a vomitar", aclaró.

Fue Jordi González el encargado de comunicarle que tanto ella como su novio Fabio están nominados y Violeta aprovechó para hacer su alegato a favor de su permanencia en el programa: "Yo salté a esos Cayos de un helicóptero y quiero llegar a Madrid de la misma manera".