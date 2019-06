Violeta Mangriñán será concursante de 'Supervivientes 2020' si no regresa a la actual edición

Este martes, 'Supervivientes: Tierra de nadie' comenzaba el programa con una muy mala noticia: el abandono forzoso de Violeta Mangriñán por razones de salud. Aunque se desconoce exactamente cuál es la indisposición que le impide continuar en el programa, el reality show ha anunciado que podría volver al concurso.

Violeta se despide de Fabio horas antes de volver a España

La joven fue informada en pleno directo de la decisión que el equipo médico del programa había tomado sobre su continuidad en el reality show. Fue Carlos Sobera el encargado de leer el parte médico que desvelaba el futuro de la concursante: "Tras valorar todas las opciones, el equipo médico ha decidido que la mejor opción es tu regreso a España para una valoración y estudio por parte del cirujano".

El programa cree que esta es la forma más adecuada para que se realice su recuperación. Sin embargo, la joven concursante podría volver al programa. Si se recupera a tiempo, Violeta volvería a Honduras para afrontar la recta final del concurso. Pero, de no ser así, el reality le ha garantizado una plaza en 'Supervivientes 2020'.

Completamente hundida ante la decisión de los médicos

La decisión del equipo médico ha pillado completamente por sorpresa a Violeta. La joven, que se ha enterado en directo de su diagnóstico, se ha tirado al suelo hundida entre sus lágrimas e incrédula ante lo sucedido: "Queda nada de concurso, no me puedo ir ahora, por favor, te lo suplico", le rogaba a Carlos Sobera.

La concursante pudo hablar con su madre, que hizo hincapié en que "la salud es más importante que el reality". Unos minutos más tarde, Violeta recibió la visita de Fabio y le comunicó ella misma lo ocurrido: "Si me pasa algo aquí, no me pueden operar, así que no se van a arriesgar". La joven hizo alusión a un "órgano que no aparece ni en los libros del cuerpo humano", refiriéndose así a su vesícula.