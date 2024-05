Por Sergio Navarro |

"Suma las aes de 'abracadabra' y de 'Chan-tatachán' a las letras de Tamariz, resta 11 y te da el número de letras de la palabra...". Con este enunciado, Alba Carrillo tenía que acertar en 'El cazador Stars' la respuesta correcta entre estas tres opciones: A) Ilusión; B) Magia; C) Diversión.

"Ah vale, esto no tiene nada que ver con números. Porque ya estaba yo con sumas y restas... pero yo soy de letras", decía Carrillo aliviada, sin haber entendido la pregunta. Rápidamente marcó una respuesta y, sorprendido, Rodrigo Vázquez le preguntaba: "¿Pero ya lo has sumado?". Desubicada, la concursante VIP seguía a lo suyo: "Es que es por tema, ¿no? ¿O hay que sumar de verdad algo?".

Es una reina. No se entera de nada de la pregunta pero aún así la acierta.



Menudo servicio ?????



?? https://t.co/J8aNi3eP6t#ElCazadorStars28?? pic.twitter.com/kOBe0apD0N — El Cazador (@ElCazadorTVE) May 21, 2024

No lo entiende pero... ¡es correcta!

Carrillo, que aún no ha entendido nada, se justificaba del siguiente modo: "He marcado magia, porque yo he visto "abracadabra", "Chan-tatachán" y Tamariz y he dicho: Esto es magia. Ahí no hay nada de números, ¿qué tengo que sumar ahí? ¿Qué sumo?". Pero realmente ese no era el camino. 5 aes + 4 aes + 7 letras = 16. Si ese 16 le restamos 11 como dice el enunciado, nos da 5, y la única palabra de las posibles respuestas que tiene cinco letras es magia.

A modo de cachondeo, el programa repetía el momento en el que el presentador lee el enunciado, poniéndolo en blanco y negro, para recordar que este claramente dice qué es lo que hay que sumar. Pero no hay manera. Parece que a la exmodelo y colaboradora de televisión sigue sin quedarle nada claro. "¿Pero qué estás sumando?", preguntaba Vázquez antes de repetirle la cuestión de nuevo y diciendo que aun así es correcta su respuesta. "Pues ya está", decía aliviada Alba Carrillo sin saber aún cómo debía haber llegado a esa respuesta.