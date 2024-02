Por Daniel Parra |

El miércoles 28 de febrero, Carlota Corredera contó con Alba Carrillo como invitada del tercer episodio de la segunda temporada de su podcast, 'Superlativas'. La modelo promocionó su libro, 'Lista para la vida', y trató varios temas durante la entrevista, comenzando por su salida de Mediaset. Carrillo confesó haber sentido "rabia" y "dolor", "porque piensas: 'Jolín, con lo que yo he dado'". "Para bien o para mal, no entramos de puntillas en los sitios. Entonces cuando tú te dejas el alma por un proyecto, por una cadena, por lo que sea, siempre sientes: 'Jo, con todo lo que yo he hecho, qué ingrato'", señaló.

Alba Carrillo con Carlota Corredera en 'Superlativas'

La actual colaboradora de ' Mañaneros ' y de ' D Corazón ' en La 1 también dio importancia a las maneras y lanzó una teoría sobre la causa de su salida de la cadena:. "Gente liberal con pensamientos muy concretos pues estábamos de más", continuó Carrillo, que, además,: "Estaba pidiendo mis derechos".

Más tarde, hablando sobre su hijo, Alba Carrillo se refirió a él como un "un piojo". Carlota Corredera contestó rápidamente: "Bueno, un piojo no, que ya los tuviste en 'Gran Hermano'". La exdirectora y presentadora de 'Sálvame' recordó el episodio de la plaga de piojos que sufrieron los concursantes de la séptima edición de 'GH VIP'. "Los metí en la casa, qué maravilla. Bueno, se comió un poco 'el ser' el marrón", se acordó la modelo, confesando que cree que fue ella quien introdujo los parásitos al haber salido y entrado a la casa, a pesar de que se señaló a Antonio David Flores. "También hay que reivindicar los piojos, porque es una cosa de lo más normal", concluyó Carrillo.

Su relación con Jorge Javier Vázquez

Durante el pódcast y preguntada por si hay alguna persona de Mediaset con la que haya tenido "encontronazos" pero con la que le gustaría "tener una charla", la concursante de 'Bake Off: Famosos al horno' apuntó a Jorge Javier Vázquez: "Me encantaría poder hablar con Jorge, porque es que somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Al final, cuando nos desunimos ganan los otros". "Yo le admiro como profesional, como presentador, incluso como persona, a mí me ha dado buenos consejos", afirmó, comentando que el presentador fue un daño colateral en la denuncia de su madre, Lucía Pariente, a Zeppelin TV: "No fue una cosa personal contra él".

"Es de esas personas que aunque tengas con él un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño", dijo Carrillo. Por otro lado, la modelo puso como ejemplo del caso contrario a Ana Rosa Quintana: "No me apetece hablar con ella". Carrillo desveló que nunca ha tenido un "vínculo personal" con la presentadora de 'TardeAR': "Entonces no la echo de menos en mi vida, y además creo que tenemos maneras de ver la vida en general muy diferentes". "Para mí representa lo que no me gusta, como un sector muy rancio social, y yo creo que, para ella, yo no soy de su agrado", insistió la excolaboradora de 'Ya es mediodía'.