Visitamos las obras de la nueva casa de 'Gran hermano': Así preparan la gran sorpresa de la edición 20

Por Fernando S. Palenzuela |

La vigésima edición de 'Gran Hermano' llega este jueves 6 de noviembre con la novedad más importante de los últimos años: la mudanza de casa. Después de 18 temporadas en Guadalix de la Sierra, más todas las que ha habido con 'GH VIP' y 'GH Dúo', Zeppelin se muda a Tres Cantos para convertirse en el nuevo hogar del reality show.

Las razones de esta mudanza están más que justificadas, y es que, en primer lugar, la nueva ubicación permite que la conexión entre los estudios de Mediaset en Fuencarral y la casa de 'Gran hermano' sea más fluida. Menos distancia y menos carretera con curvas facilita los desplazamientos para los concursantes que sean expulsados cada semana.

Detalle de una de las habitaciones de 'Gran hermano 20'

Sin embargo, el principal motivo es un regalo para los fans: la casa de Guadalix ya se había quedado antigua. Después de tantos años moldeándola para buscarle novedades y sorprender tanto a concursantes como a audiencia, las posibilidades de modificar la disposición de las estancias era escasa. En las últimas ediciones hemos visto cómo apenas ha habido cambios más allá de anexar algún apartamento o una zona extra, pero el grueso de la casa era bien conocido para todos.

Las estancias de la casa

Ahora, 'Gran hermano' tiene ante sí. 'GH 20' promete celebrar este aniversario a lo grande y la primera prueba es el cambio de casa, es decir, el centro de todas las tramas que se sucederán en los próximos tres meses.

En FormulaTV tuvimos la oportunidad de visitar las obras de la casa de 'Gran hermano' y, aunque todavía faltaba mucho trabajo por hacer, nada más poner un pie dentro de la casa ya todo resulta sorprendente. Zeppelin ha mantenido la idea de contar con dos habitaciones, principal centro de la división por grupos que siempre se forma en el programa. Sin embargo, en esta ocasión las habitaciones son mucho más grandes. Ya en este primer vistazo se aprecia cómo la apuesta es a lo grande y a lo alto, pues los techos están más subidos.

Una de las estancias de la casa de 'Gran hermano 20'

No obstante, todavía quedaba mucho más de la casa por descubrir (y por sorprenderse). Una de las estancias más cautivadoras es la cocina. En 'Gran hermano' estábamos acostumbrados a esa cocina americana que no pasaba de una isla y estaba integrada en el salón. Aquí la cocina tiene su propia estancia y es amplísima. La cocina acoge las dos mesas donde comerán los concursantes, dado que en esta edición no cuentan con aquella mesa enorme para todos los participantes. 'Gran hermano' quiere fomentar el contenido y las tramas desde el minuto 0 y dividir a los concursantes en dos mesas siempre ayuda a crear grupos. Además, no son mesas simétricas, lo que puede favorecer crear grupos descompensados con más o menos miembros.

De la cocina pasamos al salón, que supone una gran reformulación al incluir también parte de los elementos que antes se encontraban en el jardín. En primer lugar, contiene el clásico sofá para las galas, pero la estancia está dividida en otra zona de recreo, donde hay un sofá y un jacuzzi. El jacuzzi queda integrado dentro de la casa y no es un habitáculo exterior, lo que promueve su uso durante toda la edición, que se moverá entre otoño e invierno. Pero, además, el salón incluye el confesionario.

El nuevo confesionario es uno de los cambios más importantes de esta casa. En primer lugar, ya no está fuera en el jardín y pasa a integrarse en el salón, hecho que supone un acierto, pues no se queda como algo ajeno a la casa para lo que necesariamente hay que salir al exterior. Además, esto puede acelerar el proceso de nominaciones. En segundo lugar, hay que subir una escalinata para acceder a él, "endiosando" la habitación estrella del reality. En suma, los cristales son traslúcidos hasta que alguien entra, cuando se vuelven opacos. Esto permite ver qué hay dentro y le otorga una sensación de mayor accesibilidad.

Mural de uno de los dormitorios de 'Gran hermano 20'

El salón sigue teniendo acceso al jardín, que con la amplitud del resto de la casa hasta parece pequeño en comparación con Guadalix. Sin embargo, en el momento de nuestra visita, estaba completamente en obras, por lo que no pudimos apreciar bien qué estaban preparando ahí. Sí lo hicimos en otros lugares que iban cogiendo forma, como la lavandería o el gimnasio, que se acerca más a uno de verdad con una parte de pilates y yoga además de las típicas máquinas.

Otra de las joyas de la casa es el baño y su interacción con el vestuario. Los lavabos están colocados de tal manera que miran directamente al vestuario, completamente diáfano en la actualidad y sin la columna central de la anterior casa. Así, los que estén en la zona del lavabo podrán ver qué hacen y qué dicen los que se reúnan en el vestuario. Para terminar, la nueva casa mantiene la sala de expulsión y la nave de pruebas.

Las mejoras respecto a Guadalix de la Sierra

Con todo lo dicho respecto a nuestra visita por las obras de la casa de Tres Cantos, queda constancia de que el nuevo hogar de los futuros concursantes está orientado a generar una mayor interacción entre ellos y más contenido de reality. Se han ensalzado lugares como el confesionario, que quedaban un poco devaluados en Guadalix, y se ha apostado por crear la casa en la que cualquier persona soñaría con vivir.

Control de realización de 'Gran hermano'

Pero a esta amplitud se le suman otras mejoras muy interesantes, como los paneles que simulan luz natural tras las falsas ventanas y que van cambiando según la hora del día. De esta manera, se mengua la sensación de encierro hacia los concursantes. Esto lo podemos encontrar en los dormitorios y en la lavandería. Por otro lado, se ha mantenido la geometría de los techos originales de la nave, que ha servido para conformar la seña de identidad esta casa.

Y en cuanto a la realización, dentro de nuestro tour pudimos pasar a ver el control de realización, que se convierte en un centro pionero en nuestro país. Adiós a los botones y hola a las pantallas táctiles, además de un mejorado sistema de Inteligencia Artificial que agiliza los mecanismos. En este punto, también hay que hablar de las cámaras, ya que se apuesta más por cámaras robotizadas y se reducen las cruces de cámara. Estas solo están presentes en puntos estratégicos como el salón o la sala de expulsión para las galas, pero minimizar estos famosos cristales tintados ayuda a los concursantes a adentrarse en la sensación de que no están siendo grabados.

El clásico logo de 'Gran hermano'

Tanto Mediaset España como Zeppelin han realizado una apuesta de alto nivel por la casa más famosa de España. Esta renovación de cara a un elemento que es casi tan importante como los propios concursantes era ya necesaria, pues también va a ayudar a que los concursantes no sepan qué les espera. Antes conocían el terreno de juego, pero ahora este ha cambiado por completo. Además, el principal material de la casa es la madera, lo que facilita la reconversión de los espacios.

La nueva casa de 'Gran hermano' no tiene estructuras que respetar como la de Guadalix, lo que favorece que en próximas ediciones se pueda hacer una renovación completa. Estamos ante un tablero de juego en el que solo hace falta la imaginación del equipo de Zeppelin para moldear y añadir tabiques donde haga falta y, así, cambiar las reglas en cada edición.