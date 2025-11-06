Por Sandra Alcaide Barrón |

Íñigo González fue uno de los concursantes más queridos y recordados de la primera edición de 'Gran Hermano'. A pesar de haber entrado desde la reserva, consiguió llegar casi hasta la recta final del concurso, logrando quedar en sexta posición. Tras su paso por el reality el exconcursante ha visitado en alguna ocasión los platós de Telecinco, llegando a ofrecer entrevistas a programas muy reconocidos de la cadena como '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Sin embargo, el actual profesor ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de quejas sobre cómo se está llevando el formato en la actualidad y los feos de Telecinco hacia los exconcursantes de 'Gran Hermano', contando su experiencia: "Mañana empieza un programa que ya apenas conozco... Atrás quedaron los años en los que los concursantes representaban a toda la sociedad española", iniciaba.

Íñigo González en el casting de 'Gran Hermano 1'

A raíz de esto, Íñigo enumeraba sus quejas hacia la cadena: "Personas normales, sin filtros, que unían a 10 millones de espectadores frente al televisor. Hoy apenas rozan el millón. En abril se cumplieron 25 años de aquel fenómeno que revolucionó España y convirtió a sus primeros 14 concursantes en auténticas celebridades. Y, sin embargo, nadie los ha homenajeado".

Íñigo González siendo entrevistado por '¡Qué tiempo tan feliz!' años más tarde de su paso por 'GH 1'

La despedida definitiva de Íñigo a 'Gran Hermano'

"A los 20 años, durante el confinamiento,. Y cuando la productora se acuerda de ellos, es solo para que entren por teléfono con Nagore sin pagarles tampoco ¿Pensarán que necesitan salir en la tele? Te aseguro que no.. Por mucho que intenten mantener la esencia, 'Gran Hermano' ya no es lo que era.", declaraba.

Por último, Íñigo González finalizaba el texto de su publicación diciendo adiós a este reality que ha formado parte de tantos años de su vida: "Ha llegado el momento de despedirme definitivamente de esta etapa. Seguiré hablando con mis compis (menos cuatro) en el grupo de WhatsApp, pero ya no habrá más posts sobre el concurso. No me compensa, ni emocionalmente ni económicamente. He sentido ansiedad, frustración... y ya no quiero seguir anclado a un pasado que no me aporta nada. Ahora priorizo mi salud mental, mi bienestar y mis nuevos proyectos".

De igual forma, el exconcursante ha explicado la única forma en la que regresaría a Telecinco: "Si algún día quieren contar conmigo, será con una buena oferta (que dudo que quieran ni puedan pagar). Han pasado 25 años. Demasiados para seguir mirando atrás. Gracias por tanto y hasta siempre, 'Gran Hermano'".