Por Sergio Navarro / Fernando S. Palenzuela

'Gran Hermano' está de vuelta con su vigésima edición dejando atrás Guadalix de la Sierra para trasladarse a Tres Cantos, con un infraestructura de 1.700 metros cuadrados. Ya hay fecha de estreno: el jueves 6 de noviembre regresa el reality por excelencia y, para contar todos los detalles, Mediaset ha organizado una rueda de prensa donde FormulaTV ha estado presente.

Jaime Guerra, director de contenidos de Mediaset España ha arrancado dando las principales claves: se estrena el próximo día 4 y lo hace adelantando su horario a las 21:45. Habrá galas los jueves y domingos (si más adelante se amplía otra noche, sería los martes con Carlos Sobera) y el premio que se llevará quien gane la edición será de 300.000 euros.

Por supuesto, llega con novedades, las cuales se ha encargado de exponer Miguel Martín, CEO de Zeppelin: "Va a cambiar la forma de entender el programa. Especialmente este año, creemos que la televisión tiene que ser un espectáculo que no ofrezca ningún otro canal de comunicación. Hemos tirado la casa por la ventana. El espacio que hemos construido, más allá de los números, va a dar lugar a un espectáculo totalmente diferente, más imprevisible".

Miguel Martín, Ion Aramendi, Jorge Javier Vázquez y Jaime Guerra, en la rueda de prensa de 'GH 20'

La mejor casa de España

Además, Martín cuenta que la casa "es prácticamente un 40% más grande" y "". Por otro lado, cuentan con "una tecnología nueva que hemos desarrollado con un partner europeo que nos ha permitido establecer una técnica que nos va a llevar al futuro y que cambia la forma de hacer el programa".

Todo ello, "permite a todo el equipo tener un control de lo que pasa mucho más inmediato y completo" tal y com cuenta Martín y además promete "sorpresas y espacios que no podéis conocer que van a dejar al público boquiabierto". Guerra reconoce a la productora que han "conseguido una casa en la que el concursante va a tener sensación de hogar". Por cierto, el documental de la mudanza se estrena en Mediaset Infinity la misma noche, después del estreno del programa.

Jorge Javier: "Nunca sabemos qué va a pasar"

"Me están entrando más ganas de presentar el programa desde que Miguel ha hablado", ha intervenido Jorge Javier Vázquez, quien el mismo jueves del estreno va a estar en la casa. "Lo que me gusta del estreno es la expectativa que genera en nosotros mismos. Nunca sabemos qué va a pasar, cómo va a ir, esa incertidumbre te mata pero es una parte buena de nuestra profesión

Por su parte, Ion Aramendi estará los domingos a las 22h (media hora antes en Infinity) al frente de las galas: "Este año es una novedad increíble porque todos tenemos ganas de ver la casa. Estoy seguro de que los concursantes van a encontrar algún hueco donde no haya cámaras porque la esquina del besito tiene que estar. Tiene que haber realidad, engaño, trucos y eso me fascina", cuenta el presentador, y añade que "los domingos vamos a interactuar mucho con la casa y van a pasar cosas increíbles".

El primer concursante confirmado

Teresa Colomina, frente a los cinco candidatos del casting de 'Gran Hermano 20'

Teresa Colomina, directora de casting, se ha incorporado a la presentación para prometernos que "lo vamos a pasar fenomenal, la gente que se ha presentado ha sido fantástica. Me ha llamado la atención lo divertida y osada que es la gente". "Hay un momento en el que estás viendo a un montón de gente y de pronto ves a alguien y dices '¡Que le microfonen!'", añade.

"Hay gente que hay que trabajársela porque vemos a mucha gente y hay algunos que ves algo y tienes que investigar, ese tú a tú es importante", explica Colomina, presentando a cinco candidatos para el casting. Después han desvelado que uno de ellos será elegido en este mismo momento, siendo el primer concursante oficial: Mamadou. Este se ha quedado sorprendido al escuchar su nombre y ha revelado que "va con un peine siempre porque tiene que cuidar su pelo afro".