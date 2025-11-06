Por Sandra Alcaide Barrón |

'Gran Hermano' estrena su vigésima edición el jueves 6 de noviembre. Una de las grandes novedades de este año era que, por primera vez, Mediaset había retransmitido con canal 24 horas y galas el proceso final de casting mediante el reality 'Uno de GH 20'. Sin embargo, el programa presentado por Nagore Robles ha incumplido su promesa inicial de revelar a uno de los nuevos concursantes de 'GH 20', dejando este anuncio para el estreno de edición de su formato estrella.

'Uno de GH 20' llegó anoche a su final en una gala muy reñida en la que se enfrentaban La Jose, Daniella, Joon y Cristian para ser el segundo concursante oficial de 'Gran Hermano 20', después de que hace unos días se anunciará en plena rueda de prensa a Mamadou, un joven de Barcelona, como primer participante.

Los 4 finalistas de 'Uno de GH 20'

Tras superar a los otros dos rivales, Cristian y Joon se quedaban a solas frente a la decisión de la directora de casting, Teresa Colomino, que se encontraba en plató para ofrecer a la presentadora el sobre con la elección final. Así mismo, Nagore Robles sorprendía con su inesperado anuncio del ganador de 'Uno de GH 20': "El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'", declaraba dejando a todos perplejos.

Cristian y Joon los dos últimos candidatos para entrar a 'Gran Hermano 20'

El estreno de 'Gran Hermano 20'

'Gran Hermano' iniciará por primera vez una gala desde la propia casa, estrenando de esta forma el nuevo hogar en Tres Cantos. Además, esta primera entrega presentada por Jorge Javier Vázquez contará en los exteriores del plató con una serie de atracciones, además de la presencia de la directora de casting y Nagore Robles, tras el recorrido de ambas con 'Uno de GH 20'.