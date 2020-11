'The Mandalorian': Los enemigos descartados de 'Juego de Tronos' que se han colado en el 2x02

El épico western con el que arrancó la segunda temporada de 'The Mandalorian' ha dado paso a una gélida aventura en su segundo episodio. Tras las cámaras de esta nueva entrega se encuentra Peyton Reed que, a partir del guion de Jon Favreau, se ha sumergido en un paraje cubierto de nieve, en el que el personaje de Pedro Pascal se ha visto atrapado junto a Baby Yoda y una enigmática pasajera. Y justo cuando parecía que podían escapar sin problemas, un homenaje a "Alien" ha mutado en una turba de seres tan desagradables como letales.

Las terroríficas arañas en 'The Mandalorian'

Si de algo nos ha servido este episodio ha sido para corroborar que el apetito de Baby Yoda es insaciable, ya que, después de limitar la esperanza de vida de una especie en peligro de extinción, ha provocado el ataque de una masa de arañas al comerse una de sus crías. En ese momento muchos espectadores habrán recordado la colonia de Aragog en "Harry Potter y la cámara secreta", pero no hay que salir de la franquicia 'Star Wars' para encontrar el origen de estos seres.

Como apunta Entertainment Weekly, la primer referencia a las arañas estaría ligada a Dagobah, el planeta en el que Yoda entrenó a Luke Skywalker en la trilogía original. Aunque no aparecieron finalmente en la gran pantalla, sí que lo hicieron en uno de los artes conceptuales realizados por Ralph McQuarrie, que mostraban la mitología del salvaje planeta. Más adelante, las arañas blancas hicieron acto de presencia en 'Star Wars Rebels', una de las ficciones animadas con las que Dave Filoni expandió la galaxia de George Lucas antes de implicarse en 'The Mandalorian'.

Las arañas se vengan de Baby Yoda

¿Las mascotas de los Caminantes Blancos?

Otra teoría puede ser la que traza el origen de las arañas a una leyenda de 'Juego de Tronos'. En la primera temporada de la serie de HBO, Bran era aleccionado acerca de lo que le esperaba a Invernalia si llegaba la Larga Noche: los Caminantes Blancos aparecerían sobre sus difuntos caballos, escoltados por manadas de pálidas y enormes arañas. Finalmente, la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin no incluyó a estos enemigos, pero sus creadores sí se lo llegaron a plantear. En las declaraciones recogidas en el libro "Fire Cannot Kill a Dragon", D.B. Weiss explicó por qué descartaron incorporarlas a la Batalla de Invernalia: "Las arañas de hielo suenan guay. Funcionarían en la portada de un disco de metal, pero cuando comienzan a moverse, ¿qué aspecto tendrían? Probablemente no sería agradable." Y por si eso no fuera suficiente para encontrar un guiño a 'Juego de Tronos' en la última emisión de 'The Mandalorian', cabe recordar que Favreau señaló al fenómeno de HBO como uno de los referentes de la segunda temporada.