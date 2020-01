Una componente de VOX Teruel interrumpe una conexión de 'Todo es mentira': "Si hay que fusilarte, lo haremos"

Teruel está más dividida que nunca desde que Tomás Guitarte, de Teruel existe, confirmó que apoyaría la candidatura de Pedro Sánchez en su gobierno de coalición. Por ello, el diputado ha recibido presiones para que cambie su voto e incluso tuvo que esconderse. Fabián Pérez, reportero de 'Todo es mentira', se ha trasladado hasta la ciudad aragonesa para ver cómo se ha vivido la campaña de acoso.

Las dos personas enfrentadas, junto al reportero de 'Todo es mentira'

Después de hablar con varios ciudadanos, entre los que había gente a favor y gente en contra, el momento más polémico ha comenzado mientras entrevistaba al presidente de una de las federaciones que ayudó a fundar la agrupación de Teruel existe. Aseguraba que el boicot a la ciudad era beneficioso porque la situaba en el mapa y además la definía como "la pequeña Astérix, la pequeña galia, somos resistentes y resistimos en la lucha por un futuro". Cuando el reportero cerraba el tema con un "Vamos a ver si tomamos un poco de poción mágica", una espontánea se colaba en imagen gritando: "¡Viva VOX!".

Esta chica salió corriendo, aunque no tardó en volver cuando el entrevistado le dijo que diera la cara. "He visto que erais lo de 'Todo es mentira' y digo: 'Voy a soltar lo de Viva VOX'", comentaba esta. El hombre, que no tenía nada que hablar con la de VOX, le dijo antes de irse: "Cuando me fusiles...", a lo que esta respondía tajante: "Si hay que fusilarte, lo haremos", antes de marcharse ella también.

La integrante de VOX quiere "llegar hasta el final"

Pero ella volvió a la cámara. Comenzó diciendo que solo había dicho "Viva VOX" y que lo de "fusilarle" lo había dicho él. Asegura que a nadie le gusta la posición de Teruel existe, y que la gente está muy preocupada y por eso hubo una "minimanifestación". El reportero le aclara que eran dos personas y ella recalca que por eso ha dicho "minimanifestación" y que "da igual dos o diez. Lo importante es que vamos a muerte. Y no nos vamos a rendir jamás".

Esta chica asegura que por España, desde VOX Teruel, están dispuestos a llegar "hasta el final, a morir. Así de claro" y protemete: "No vamos a parar jamás. Ni nos va a callar nadie ni nos vendemos como hace Teruel existe por nada, ni por dinero ni por un millón de euros que le han dado al perro este para que dé el sí". Desde el programa le piden que no insulte y ella se disculpa diciendo que habla "muy mal", pero que "en 'Todo es mentira' tampoco es que no sean demasiado cautos". Finalmente, se vuelve a marchar gritando: "Viva España y viva VOX. Teruel existe, fuera. Es una ruina, una estafa".