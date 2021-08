El sensible regreso de Christian Gálvez con 'Alta tensión': "Les he echado de menos"

El estreno de 'Alta tensión' con Christian Gálvez al frente ha sido un soplo de aire fresco para los telespectadores de Telecinco. Tras meses alejado de las cámaras, el presentador de Mediaset ha vuelto a un plató de televisión con las pilas cargadas y con una ilusión tremenda por dar lo mejor de él en esta etapa. Tal era el entusiasmo con el que afronta esta aventura que el madrileño ha abierto su corazón a la audiencia.

Christian Gálvez en 'Alta tensión'

"Solo hay un lugar donde la luz cuesta más que la factura de casa. Este. Esto no va de facturas, va de tensión", empezaba diciendo Christian Gálvez, tras explicar el groso de la dinámica de 'Alta tensión', a pesar de que ya es un formato muy conocido por los amantes de los concursos debido a sus veinte años apareciendo y desapareciendo de las parrillas televisivas.

"Y, si me lo permiten, yo no sé ustedes, pero, personalmente, durante este tiempo, les he echado mucho de menos", añadía el televisivo, mostrando su faceta más sensible y más agradecida con los espectadores del concurso de Telecinco. Tras este emotivo mensaje, el conductor de 'Alta tensión' ya dio paso al inicio del formato, presentando a los cuatro concursantes que protagonizaron la primera entrega.

Así ha sido el primer programa

Los concursantes que han estrenado los paneles y las dinámicas de esta etapa de 'Alta tensión' han sido Carmen, Raúl, Mari Carmen y Paco, que han hecho todo lo que han podido para llevarse el bote inicial de 54.200 euros. Finalmente, Paco y Carmen consiguieron llegar al cara a cara pero el que logró la posibilidad de jugar en la prueba del minuto diabólico fue Paco que, a pesar de su esfuerzo, no consiguió llegar a los aciertos necesarios.