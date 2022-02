ABC decidió suspender a Whoopi Goldberg durante dos semanas de su programa 'The View' por sus declaraciones en torno a los judíos y el Holocausto. La presentadora afirmó que el genocidio nazi no fue una "cuestión de raza", ya que "fueron blancos matando a blancos". Tras su obligada ausencia, la actriz regresó el lunes 14 de febrero: "Sí, estoy de vuelta", arrancaba.

Whoopi Goldberg

"Vamos a seguir teniendo conversaciones difíciles", decía la presentadora. "Porque para eso nos han contratado. Y no siempre es bonito, como dije, y no siempre es como a otras personas les gustaría escuchar, pero es un honor sentarme en esta mesa y poder tener estas conversaciones, porque son importantes. Son importantes para nosotros como nación, y más como entidad humana", explicaba.

Goldberg no hizo referencia directamente a sus comentarios, pero sí que insistió en la respuesta que ha obtenido en estas semanas. "Agradecer a todos los que se acercaron mientras yo estaba fuera, y les digo que las personas se acercaron desde lugares que me hicieron decir: 'Espera, espera, ¿qué? ¿En serio? Está bien'. Y fue increíble y escuché todo lo que todos tenían que decir. Estoy muy agradecida y espero que las conversaciones importantes continúen", reconoció.

¿Falso arrepentimiento?

La presidenta de ABC News, Kim Godwin, reprendió a la presentadora, afirmando que sus comentarios habían sido "equivocados e hirientes". Aunque Goldberg se disculpó públicamente en Twitter, una aparición previamente grabada en 'The Late Show With Stephen Colbert' nubló su perdón. Después de asegurar que no iba a "disculparse fingidamente", explicó que "siendo negra, cuando hablamos de raza, es algo muy diferente para mí". Sin embargo, tras reafirmarse en sus palabras, un día más tarde la actriz volvió a disculparse en su programa.