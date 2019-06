Wil Wheaton pensó que le gastaban una broma cuando le ofrecieron aparecer en 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' nos ha brindado grandes momentos en sus doce temporadas. Algunos de ellos relacionados con los cameos de científicos o personas vinculadas al mundo del espectáculo como Wil Wheaton, conocido hasta entonces por su papel en la serie de televisión 'Start Trek: The Next Generation'. Sin embargo, el propio actor ha admitido en una entrevista a Metro que cuando contactaron con él creía que se la estaban jugando.

Wil Weathon en 'The Big Bang Theory'

"Hace poco más de 10 años recibí un correo electrónico de una mujer que en ese momento trabajaba para Bill Prady", recuerda Wheaton, para añadir que: "No reconocí su dirección de correo y pensé que era algún amigo gastándome una broma, porque por entonces pensé que no había forma de que nadie en 'The Big Bang Theory' estuviera remotamente interesado en mí".

No obstante, se equivocaba, y él mismo se dio cuenta cuando contactó con su representante y le afirmó que la información era verídica. "En ese momento todo cambió porque se convirtió en algo real". Solo había un problema, y es que aunque el actor fuera un fanático de la serie, no estaba interesado en hacer de sí mismo: "Preferiría interpretar un personaje". Por fortuna, un amigo suyo le dijo: "¿Qué diablos te pasa? Es la serie más popular de la televisión, ¡por supuesto que dices que sí!". Y así lo hizo.

Aportación a la serie

Para deleite de Will Wheaton, el actor no tuvo que interpretarse a sí mismo, sino a una versión malvada de él. Igualmente, sus experiencias personales sirvieron de inspiración en varios episodios de la serie: "Uno de ellos fue en el que Sheldon se vuelve famoso y está un poco avergonzado por eso, por lo que hablamos y le cuento que durante mucho tiempo la gente solo había prestado atención a algo que hice, siendo realmente mala al respecto, pero tengo una muy buena vida ahora", señala el actor.